В результате медицинского прорыва, который может произвести революцию в стоматологии, ученые открыли возможность регенерации естественных зубов, благодаря чему зубные имплантаты и протезы могут уйти в прошлое уже в ближайшие несколько лет.

Сегодня несмотря на достижения в области технологий замены зубов, операция по имплантации зубов по-прежнему остается наиболее распространенным решением, несмотря на такие недостатки, как дискомфорт и повышенный риск инфицирования со временем. Однако мечта о восстановлении естественных зубов перестала быть несбыточной.

Идея стимулировать рост естественных зубов вместо их замены возникла около 20 лет назад у британского биолога Пола Шарпа, и с тех пор научные коллективы по всему миру работают над воплощением этой идеи в жизнь, сообщает New Scientist.