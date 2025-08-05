Суд в Кишинёве приговорил главу молдавского автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", которую нынешние власти Молдовы считают пророссийской, а в 2023 году признали неконституционной структурой. О решении сообщает по вторник Молдавская служба Радио Свобода.

По версии следствия, Гуцул, будучи секретарем партии "Шор", с 2019 по 2022 годы регулярно ввозила в Молдову деньги из России. Кроме того, её обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии и "сознательном получении денег от организованной преступной группировки".

В своём последнем слове на процессе Гуцул просила её оправдать. Она заявила, что "не ввезла в Молдову ни одного лея", и напомнила, что у неё двое детей в возрасте 16 и 3 лет. Адвокат подсудимой уточнил, что закон позволяет матерям отбывать наказание после того, как их несовершеннолетним детям исполнится восемь лет.

Наряду с тюремным сроком суд обязал Евгению Гуцул вернуть государству 40 млн леев, которые, согласно данным следствия, использовались для незаконного финансирования партии "Шор". Ещё один бывший секретарь этой партии – Светлана Попан – приговорена к шести годам лишения свободы по обвинению в соучастии в незаконном финансировании, передаёт Настоящее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор в отношении главы Гагаузии образцом политически мотивированного решения. "Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - также сказал Песков журналистам.

Напомним, Гагаузия – преимущественно русскоязычная автономная область на юге Молдовы, где живут около 130 тысяч человек. В мае 2023 года Гуцул победила на выборах башкана региона, будучи кандидатом от партии "Шор", признанной позднее неконституционной.

В октябре 2024 года Евросоюз внёс Евгению Гуцул в санкционный список за "продвижение сепаратизма" в Гагаузии, "тесные связи с Россией", "попытку свергнуть конституционный порядок" и "угрозу суверенитету и независимости Молдовы".

После задержания в марте 2025 года Евгения Гуцул просила российского президента Владимира Путина "использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов" давления на власти Молдовы.

Источник