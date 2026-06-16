В Одесі відновлюють пологовий будинок №5. Фото, відео

В Одесі відновлюють пологовий будинок № 5, будівля якого зазнала значних руйнувань під час ворожої атаки ударними дронами 28 березня цього року.

За координації Одеської міської військової адміністрації до відновлення медзакладу долучилися міжнародні партнери. Так, заміна вікон проводиться в межах віконної програми американської гуманітарної організації Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF).

Наразі вже встановлено 56 вікон, роботи тривають.

Також за фінансової підтримки та координації Фонду народонаселення ООН виконується заміна 86 дверей.

Департамент з благоустрою міста Одеської міської ради проводить протиаварійні роботи на даху, третьому та четвертому поверхах будівлі пологового будинку.

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