ЄС відкриє для України всі переговорні кластери вже в липні – єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос припускає, що вже в липні ЄС може відкрити решту п’яти переговорних кластерів у межах вступу України до Євросоюзу. Про це вона заявила напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Деталі

15 червня в Люксембурзі заплановані дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які мають формально запустити перший переговорний кластер – «Основи». Кос назвала цей день «великим або навіть мегаднем для процесу розширення».

Вона наголосила, що це стане першим суттєвим кроком для обох країн після отримання статусу кандидатів у 2023 році. За її словами, відкриття стартового кластера стало можливим завдяки виконанню зобов’язань з боку України та Молдови.

«Якщо країни виконують свої зобов’язання, ЄС також має їх виконувати. Тому я очікую, що в липні ми зможемо відкрити всі інші п’ять кластерів», – зазначила єврокомісарка.

Кластер «Основи» охоплює верховенство права, права людини, роботу демократичних інституцій, реформу держуправління та економічні критерії. Він є базовим етапом переговорів: без прогресу в цьому блоці неможливо закривати інші кластери, і він залишається відкритим до завершення всього процесу.

Загалом переговори про вступ передбачають шість тематичних кластерів, що включають 33 розділи acquis ЄС.

Що означає відкриття кластерів

Після формального відкриття кожного кластера для кожного з розділів усередині нього ЄС визначає так звані opening benchmarks – конкретні умови. Зазвичай це інституційні реформи, виконання яких Україна має підтвердити. Лише після цього розділ вважається відкритим для змістовних переговорів. Далі настає етап виконання closing benchmarks, після чого Рада ЄС одностайним рішенням може тимчасово закрити розділ, але остаточне закриття всіх розділів відбувається лише на фінальному етапі, коли вже узгоджено повний пакет умов вступу.

Паралельно тривають перевірки виконання реформ моніторинговими місіями Єврокомісії, а сама динаміка процесу залежить від політичної волі держав-членів – деякі з них можуть гальмувати ухвалення рішень, оскільки усі рішення на цьому етапі вимагають консенсусу 27 країн.

Контекст

Україна та ЄС планують 15 червня на конференції в Люксембурзі відкрити перший переговорний кластер про вступ під назвою «Основи». Решту п’ять кластерів можуть запустити вже в липні, повідомила Кос 8 червня під час візиту до Києва.

Україна планувала офіційно відкрити кластери ще у 2025 році, однак через позицію Угорщини процес був заблокований, і до квітня 2026 року Україна отримала лише неформальний перелік вимог (бенчмарків) для всіх напрямів.

Нещодавно блокування було зняте після досягнення домовленостей між Києвом і Будапештом щодо розширення прав угорської меншини на Закарпатті, після чого відповідне рішення підтримав угорський прем’єр Петер Мадяр.

Одним із ключових критеріїв на шляху до членства в ЄС є приведення системи верховенства права в Україні до європейських стандартів.

Кластер «Основи» охоплює п’ять напрямів: судову систему та основні права, юстицію, свободу і безпеку, публічні закупівлі, статистику та фінансовий контроль.





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