Олена Князєва: Довіра стала головним ресурсом стійкості України під час війни. «Відновлення після тотальної війни» (Ukrainian Cosmopolis)

Під час форуму «Відновлення після тотальної війни» (Recovery After Total War Forum), організованого Ukrainian Cosmopolis в Одесі, соціологиня, директорка Центру соціологічних досліджень «Пульс» та доцентка Національного університету «Одеська політехніка» Олена Князєва представила результати своїх досліджень, присвячених суспільній довірі, політичній легітимності та взаєминам між громадянами і державою в умовах повномасштабної війни.

Дослідниця наголосила, що війна докорінно змінила ставлення українців до державних інститутів та політичного керівництва. На її думку, довіра сьогодні є не просто соціальним показником, а одним із ключових чинників національної стійкості та здатності держави ефективно функціонувати в умовах безпрецедентних викликів.

«Під час війни довіра стає стратегічним ресурсом. Вона визначає готовність людей підтримувати державні рішення, брати на себе відповідальність і діяти спільно заради виживання країни», – зазначила Олена Князєва.

За словами соціологині, повномасштабне вторгнення сприяло безпрецедентній мобілізації суспільства та посиленню відчуття належності до єдиної політичної спільноти. Водночас довіра не є сталою чи безумовною категорією. Вона формується під впливом конкретних дій влади, ефективності державних інституцій, прозорості ухвалення рішень та якості комунікації між владою і суспільством.

Олена Князєва також звернула увагу на ризики політичного відчуження окремих соціальних груп у післявоєнний період. На її переконання, суспільна консолідація не може ґрунтуватися лише на досвіді війни чи наявності спільного ворога. Для довготривалої стабільності необхідно забезпечити участь усіх громадян у процесах відновлення країни та створити умови для відкритого суспільного діалогу.

«Політична легітимність народжується там, де громадяни відчувають свою причетність до спільної справи та довіряють інституціям. Якщо це відчуття буде втрачено, навіть найсильніші державні механізми можуть виявитися недостатніми для збереження суспільної єдності», – підкреслила дослідниця.

На думку соціологині, одним із найважливіших викликів для України після завершення війни стане збереження того рівня довіри та солідарності, який сформувався в суспільстві під час боротьби за незалежність. Саме від здатності держави підтримувати відкритий діалог із громадянами, забезпечувати справедливість і враховувати потреби різних суспільних груп значною мірою залежатиме успіх повоєнного відновлення.

Виступ Олени Князєвої став нагадуванням про те, що фундаментом майбутньої України є не лише економічна відбудова чи відновлення інфраструктури, а й зміцнення суспільної довіри, без якої неможливі ані демократичні перетворення, ані стійка політична легітимність держави.





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