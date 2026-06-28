Политик из немецкой партии "Зелёных" Антон Гофрайтер считает, что планы Европейской комиссии по прекращению автоматического предоставления временной защиты пригодным к военной службе украинцам являются ошибочными.

Источник: ntv, "Европейская правда"

Детали: "Я отстаиваю право на отказ от военной службы по убеждениям", — заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага.

По его словам, никого не следует принуждать брать в руки оружие, если это противоречит его совести.

Согласно планам Европейской комиссии, украинские мужчины призывного возраста, недавно въехавшие в ЕС, должны будут подавать заявления о предоставлении убежища, вместо того чтобы автоматически получать защиту.

Напомним: 26 июня Европейская комиссия обнародовала своё предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, ещё на год, до 4 марта 2028 года.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся — то в сентябре.

Вступившая в силу в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Изначально она задумывалась как краткосрочная чрезвычайная мера, но её действие неоднократно продлевалось. В настоящее время директива действует до 4 марта 2027 года.