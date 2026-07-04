Газовые хранилища ЕС могут завершить сезон закачки, заполненные лишь на 76% — это грозит самым низким уровнем запасов перед зимой как минимум с 2011 года и риском новых ценовых скачков.

Об этом сообщает газета Financial Times.

По прогнозу Wood Mackenzie, именно на уровне 76% хранилища ЕС могут завершить сезон закачки, который обычно длится с апреля по октябрь. По данным Gas Infrastructure Europe, это был бы самый низкий пиковый уровень запасов газа как минимум за 15 лет.

Газохранилища ЕС начали сезон закачки, заполненные лишь на 28% после холодной зимы. Сейчас они заполнены в среднем на 48%, что ниже комфортного уровня для этого времени года.

Ситуацию усугубили перебои с поставками СПГ после войны между США и Ираном, которая ограничила поставки через Ормузский пролив. Через него обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ, а конфликт также привел к сокращению добычи в Катаре и ОАЭ.

Европейские цены на газ резко выросли после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, но впоследствии стабилизировались. Это создало другую проблему: цены на европейских хабах стали недостаточно высокими, чтобы активно привлекать грузы СПГ, в частности из США.





Источник