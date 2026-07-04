Бельгійський депозитарій Euroclear подав позов проти Центрального банку Росії до суду в Брюсселі

Бельгійський депозитарій Euroclear подав позов проти Банку Росії до комерційного суду Брюсселя. Як повідомляє The Brussels Times, попереднє слухання відбулося 25 червня.

Деталі

За даними бельгійського видання L’Echo, у травні 2026 року Арбітражний суд Москви задовольнив позов Центробанку РФ, поданий у грудні 2025 року, та зобов’язав Euroclear виплатити €18,17 трлн рублів (приблизно €200 млрд) збитків, які російська сторона пов’язує з блокуванням своїх активів у бельгійському депозитарії.

У відповідь Euroclear заявляє, що московський суд не мав юрисдикції розглядати цю справу. Адвокат компанії у коментарі L’Echo назвав процес, який проходив у закритому режимі, «несправедливим» і «показовим судовим розглядом».

У депозитарії наполягають, що єдиним належним органом для розгляду цього спору є суд у Бельгії.

Контекст

У 2022 році західні держави заморозили приблизно €260 млрд активів російського центрального банку, з яких близько €190 млрд розміщені в бельгійському депозитарії Euroclear. Дохід, отриманий від управління цими коштами, спрямовується на фінансову підтримку України. Водночас у ЄС розглядали варіант повної конфіскації російських активів, однак згодом від цієї ідеї відмовилися.

У 2025 році Єврокомісія запропонувала створити механізм так званого «репараційного кредиту» для України обсягом €140 млрд, який мав би бути забезпечений замороженими російськими активами. Передбачалося, що ці кошти будуть повернуті після завершення війни, якщо Росія компенсує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала реалізацію цієї ініціативи, оскільки Euroclear базується на її території, і країна висловила занепокоєння можливими фінансовими та репутаційними ризиками без додаткових гарантій. Франція та низка інших держав відмовилися надавати національні гарантії, а Європейський центральний банк не підтримав ідею екстреної ліквідності для депозитарію.

12 грудня країни ЄС погодили рішення про безстрокове замороження російських державних активів у Європі, що усунуло одну з ключових юридичних перепон для їх подальшого використання на користь України. У відповідь Центробанк РФ заявив про незаконність таких дій, пообіцяв захищати свої інтереси всіма доступними способами та подав позов до Euroclear, вимагаючи компенсацію у розмірі 18,2 трлн рублів (приблизно $229,36 млрд).





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