Партнери виділили $550 000 на безпеку українського морського коридору

іжнародні партнери виділили $550 000 на реалізацію проєкту технічної допомоги IMO for Ukraine, який має посилити безпеку судноплавства, захист морського середовища та забезпечити безперебійну роботу українського морського коридору. Про це повідомляє Мінрозвитку.

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Деталі

До фінансування вже долучилася Європейська комісія, яка надала $140 000. Підтримку проєкту підтвердили Франція та Велика Британія, а Канада заявила про намір приєднатися до ініціативи.

Загальний обсяг підтверджених внесків міжнародних партнерів уже досяг $550 000. Це, за словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, є свідченням практичної підтримки України та спільних зусиль із підвищення безпеки судноплавства в умовах російської агресії.

Паралельно Україна продовжує працювати на майданчику Міжнародної морської організації (IMO). За ініціативою української сторони організація поширила серед держав-членів циркулярну ноту, в якій засуджуються російські атаки на цивільні судна, що проходять українським морським коридором.

У документі зазначається, що систематичні удари по торговельних суднах і портовій інфраструктурі становлять загрозу життю моряків, безпеці міжнародного судноплавства та стабільності глобальних ланцюгів постачання.

Контекст

IMO for Ukraine – це міжнародна ініціатива Міжнародної морської організації (IMO), спрямована на захист морського середовища, підвищення безпеки судноплавства та забезпечення стабільної роботи українського морського коридору.

Після виходу Росії із «зернової угоди» у 2023 році Україна відкрила власний морський коридор для експорту через Чорне море. Попри регулярні атаки на портову інфраструктуру та цивільне судноплавство, маршрут залишається ключовим каналом експорту української аграрної продукції.

За даними Мінвідновлення, українські морські порти за січень–червень 2026 року обробили 40 млн т вантажів, з яких понад 20 млн т припало на зернові.

У 2026-му портова інфраструктура України зазнає атак у середньому раз на п’ять днів. Внаслідок обстрілів і ударів пошкоджено 193 об’єкти інфраструктури та 25 цивільних суден.

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