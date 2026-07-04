Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский заявил, что продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

Об этом он сообщил в Telegram.

"АО "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий. Что касается деятельности компании или ее руководства, просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта", — добавил Смилянский.

Также он опубликовал своё фото в футболке с надписью "It's not over when you lose. It's over when you quit" ("Игра не заканчивается, когда ты проигрываешь. Игра заканчивается, когда ты сдаёшься").

Напомним:

23 июня 2026 года Нацбанк признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг и обязал отстранить его от должности.

Смилянский в ответ заявил, что решение НБУ о его отстранении связано с попыткой остановить запуск почтового банка.

30 июня истек пятидневный срок, в течение которого правительство должно отстранить Игоря Смилянского от руководства "Укрпочтой" после решения НБУ о его профессиональной непригодности.





Источник