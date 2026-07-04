Італія блокує погодження військової допомоги Україні від НАТО на €70 млрд у 2027 році – FAZ

Країни НАТО не змогли погодити довгострокові гарантії військової підтримки України через позицію Італії напередодні саміту Альянсу в Анкарі. Зокрема, союзники не дійшли згоди щодо збереження військової допомоги на рівні €70 млрд у 2027 році, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на дипломатичні джерела.

Деталі

Саміт проходитиме на тлі підготовки Європи до можливого сценарію, за якого Сполучені Штати можуть скоротити свою роль у НАТО. У звʼязку з цим європейські союзники шукають власні механізми стримування Росії.

Посли держав-членів уже схвалили проєкт підсумкової декларації, який передбачає виділення Україні €70 млрд на військову допомогу, постачання озброєння та підготовку військових у 2026 році. Водночас питання аналогічного фінансування на 2027 рік поки залишається невирішеним.

Спочатку документ містив пункт про продовження підтримки щонайменше на тому самому рівні ще протягом року. Проте, за інформацією видання, Італія виступила проти такого формулювання, через що союзникам поки не вдалося досягти компромісу.

Найближчими днями посли країн НАТО планують провести додаткові консультації, щоб владнати розбіжності до початку саміту.

Зазначені €70 млрд не є новим пакетом допомоги. Із цієї суми €30 млрд уже передбачені кредитною програмою Європейського Союзу для України, а ще €40 млрд були погоджені союзниками під час саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році.

Якщо аналогічні зобовʼязання буде затверджено і на 2027 рік, загальний обсяг військової підтримки України за два роки сягне €140 млрд.

За інформацією FAZ, проєкт підсумкової декларації також містить положення, в якому підкреслюється, що Україна відіграє важливу роль у зміцненні трансатлантичної безпеки.

Контекст

25 червня Politico з посиланням на дипломатів НАТО повідомило, що учасники саміту Альянсу в Анкарі планують взяти на себе зобовʼязання надати Україні військову допомогу обсягом €70 млрд у 2026 році та зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році.

Згідно зі звітом Кільського інституту, у січні–квітні цього року європейські країни щомісяця виділяли Україні в середньому €2 млрд військової допомоги проти €2,4 млрд за аналогічний період торік. Водночас за президентства Дональда Трампа США не надали Україні нової військової допомоги, обмежившись продажем озброєння, яке оплачують інші союзники.

Крім того, 3 червня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Києві з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте закликав європейських партнерів збільшити постачання ракет для систем Patriot. За словами Зеленського, поставки сповільнилися через нестачу запасів після того, як США та їхні союзники в регіоні Перської затоки використали тисячі таких ракет під час війни з Іраном.

Водночас запропонована Марком Рютте ініціатива спрямовувати на військову підтримку України 0,25% ВВП кожної країни-союзника не знайшла підтримки. Через це основною темою подальших переговорів залишається німецька пропозиція, обговорення якої поки перебуває на початковому етапі.

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