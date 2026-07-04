Украинские производители оружия получили официальный механизм для экспорта своей продукции в страны-партнеры. В то же время государство заявляет, что продажа вооружения за рубеж станет возможной только после того, как будут полностью обеспечены потребности украинских Сил обороны.

В сообщении на своей странице в Telegram 1 июля Михаил Федоров сообщил, что правительство впервые утвердило прозрачный порядок экспорта украинского вооружения и оборонных технологий. В частности, принятое Кабмином решение должно предоставить украинским компаниям ряд преимуществ, в том числе:

понятные правила работы с иностранными заказчиками;

помочь увеличить объемы производства;

привлечь новые инвестиции;

открыть доступ к международному рынку.

Как уточнил Федоров, отныне государства, участвующие в программе Drone Deal и имеющие с Украиной соответствующие межправительственные соглашения, смогут напрямую заключать контракты с украинскими производителями. Речь идет не только о закупке готового вооружения, но и о сотрудничестве в сфере оборонных технологий.

Так, одним из главных изменений станет введение четкой процедуры рассмотрения заявок на экспорт. Если раньше понятного механизма не существовало, то теперь каждую заявку будут рассматривать по единым правилам, а решение будет приниматься не позднее чем через 30 дней.

"Механизм распространяется на поставки вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн", — пояснил министр обороны.

Страны, которым будет разрешено закупать украинскую оборонную продукцию, будет определять Министерство иностранных дел. К примеру, Министерство обороны совместно с другими государственными органами будет формировать перечень вооружения, техники и технологий, которые нельзя будет передавать за границу из-за их критической важности для украинской армии.

В частности, правительство предусмотрело, что права интеллектуальной собственности на разработки будут оставаться за Украиной, а передача продукции или технологий третьим странам без письменного согласия украинской стороны будет невозможна. Если же иностранный партнер будет экспортировать продукцию, созданную по украинским технологиям, в другие государства, то 20% от её стоимости будет поступать в государственный бюджет Украины.

Но, несмотря ни на что, главное правило нового механизма — интересы украинской армии остаются на первом месте. Если тот или иной вид вооружения необходим Силам обороны, государство может отказать в разрешении на его экспорт. В то же время компании смогут продавать продукцию за рубеж, если у них будет возможность одновременно выполнять государственные оборонные заказы.

По словам министра, украинский оборонный сектор уже доказал свою эффективность во время войны, а спрос на отечественные разработки постоянно растет.

"Наша задача — создать условия, при которых украинские производители смогут наращивать объемы производства, выходить на новые рынки и привлекать международные инвестиции, не упуская из виду приоритет обеспечения Сил обороны", — добавил чиновник.

Ранее Федоров рассказывал, что у Украины нет проблем с финансированием разработки собственного баллистического оружия. По его словам, украинская баллистика сможет наносить удары по России и станет важным шагом на пути к укреплению оборонного потенциала страны.

Также "Фокус" писал, что Украина работает над созданием недорогих ракет-перехватчиков для борьбы с российскими дронами типа "Шахед", а первые разработки уже проходят испытания. Параллельно государство планирует значительно увеличить их производство, чтобы накопить необходимый запас к осенне-зимнему периоду.

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