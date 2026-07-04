С 1 июля в Германии изменились правила социальных выплат: часть получателей вместо Bürgergeld будет получать базовое пособие Grundsicherung, а центры занятости будут более строго проверять сбережения, жилье и готовность к работе. Изменения касаются и украинцев, имеющих временную защиту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детвли: В связи с этим вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей ФРГ.

В частности, центры занятости теперь будут более тщательно проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут более жесткими.

Кроме того, скорейшее трудоустройство получателя пособия станет для центров занятости более приоритетным, чем обучение или повышение квалификации.

Изменяется также и подход к наложению санкций: если получатели пособия будут пропускать встречи в центрах занятости или не подавать заявления о трудоустройстве, выплаты могут сократить или отменить полностью.

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Что касается предложений о трудоустройстве, то безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией, если физически, психически или психологически способны её выполнять.

По новым правилам сокращаются и льготные периоды, в течение которых центры занятости не учитывали суммы сбережений и средства на аренду жилья, выходящие за рамки возмещений.

Отныне сбережения до 40 тысяч евро должны использоваться получателями социальной помощи уже в первый год после подачи заявления на помощь (ранее эти средства не трогали в течение одного года). А расходы на жилье будут покрываться получателям помощи лишь в ограниченном объеме.

Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллиона жителей Германии.

Стоит отметить, что с начала российского вторжения в Украину "бюргергельд" получали и украинцы, имевшие в Германии временную защиту. Ранее в немецком правительстве уже пришли к соглашению отменить выплаты "бюргергельда" для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.

Вместо "бюргергельда" вновь прибывшие украинцы получают выплаты на уровне просителей убежища. Эта сумма варьируется в зависимости от семейного положения, в целом это примерно на 120 евро в месяц меньше — 441 евро на одного человека.

Напомним:

В марте Бундестаг проголосовал за замену дохода граждан (так называемого "бюргергельда") новой гарантией базового дохода.

Опрос, проведённый осенью прошлого года, показал, что более половины украинцев, имеющих временную защиту , не очень довольны жизнью в Германии.

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