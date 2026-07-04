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3-07-2026, 12:00

Стало відомо, наскільки бюджет України залежить від міжнародної допомоги

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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За первое полугодие 2026 года более 37% расходов госбюджета Украины покрывались за счет международной помощи.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

По её словам, за шесть месяцев Украина получила и направила более 18 млрд долл. на финансирование невоенных расходов. Почти 13 млрд из этой суммы составила безвозвратная помощь.

В то же время на оборону за первое полугодие было направлено 1,4 трлн грн, или 63% всех расходов общего фонда госбюджета. Общие расходы общего фонда за этот период составили 2,2 трлн грн.

Подласа отметила, что из-за такой зависимости от внешнего финансирования важно выполнять условия международных партнеров в рамках меморандума с МВФ и программы Ukraine Facility.

Напомним:

Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2026 года без учета грантов составили 1,3 трлн грн и были почти на уровне плана. Это на 21,7% больше, чем за первое полугодие 2025 года.

 

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