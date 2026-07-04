Генеральная прокуратура Германии официально сообщила о предъявлении обвинений 50-летнему гражданину Украины Сергею Кузнецову в деле о подрыве ниток газопровода “Северный поток”. Сообщение появилось на сайте ведомства.

По версии немецкого следствия, в 2022 году Кузнецов был офицером украинской армии, а план уничтожения газопроводов разработал в первые дни вторжения РФ с другими военными по поручению государственных органов Украины.

Берлин заявляет, что именно Кузнецов был руководителем группы, состоящей из нескольких профессиональных водолазов, шкипера и специалиста по взрывчатым веществам.

4 сентября 2022 года Кузнецов въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту, вместе с остальными членами диверсионной группы поднялся на борт парусной яхты, арендованной через посредников с помощью поддельных документов у немецкой компании в Ростоке. На ней группа доплыла до окрестностей датского острова Борнхольм и установила взрывчатку с таймерами на газопроводах.

Федеральная прокуратура Германии квалифицировала действия украинца как военное преступление. Кузнецову вменяют в вину антиконституционный саботаж, нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру с использованием взрывчатых веществ и уничтожение сооружений. Судебные слушания пройдут в Высшем земельном суде Гамбурга. В этом же городе Кузнецов сидит в следственном изоляторе.





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