



34 года назад, 20-го июня 1992-го года, в соответствии с решением Священного Синода Украинской Православной Церкви нашу епархию возглавил Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел. Результаты многолетнего труда митрополита Агафангела впечатляют: по всей епархии возведены новые и восстановлены разрушенные храмы, развернулась масштабная социальная и гуманитарная деятельность. От всего сердца поздравляем Его Высокопреосвященство с этим величественным и благодатным праздником! Желаем Владыке Агафангелу крепкого здравия, мирного неба и Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы, духовного вдохновения и Божией помощи в новых благодатных делах на ниве служения Церкви и людям!

21-го июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, когда Святая Церковь отмечала праздник Собора всех святых, в земле Одесской просиявших, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы. Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Балтский и Ананьевский Алексий, архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, архиепископ Болградский Сергий, епископ Овидиопольский Анастасий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, а также многочисленное духовенство Одесской епархии.

25-го июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор и представители Одесской епархии приняли участие в праздничной Божественной литургии и накануне во всенощном бдении в честь Дня Ангела Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Богослужения в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви в сослужении архиереев УПЦ, клириков обители и гостей в священном сане.

23-го июня в Одессе произошел силовой захват храма в честь святого благоверного князя Александра Невского Одесской епархии Украинской Православной Церкви. В ходе событий пострадали священнослужители и прихожане. Представители общины храма заявляют, что не принимали решения об изменении своей канонической подчиненности. Одесская епархия намерена отстаивать права прихожан и обратиться в суд для защиты законных интересов верующих и возвращения храма его общине.

24-го июня в одесском храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» была совершена Божественная литургия в честь престольного праздника.

В Одесской духовной семинарии начался подготовительный курс по основам православия для абитуриентов, желающих поступить в духовную школу. Курс проходит дистанционно. Лекции записаны при участии действующих преподавателей семинарии. Объем информации достаточный для сдачи вступительных экзаменов, сообщили в духовной школе.

Золотой закон спасения: «ищите сначала Царство Божие и правды его, и все остальное приложится вам», – никто из тех, кто хочет в Царство Божие войти, не сможет отменить.

Потому, что этот закон дал нам Законодатель, Тот, Кто лучше нас знает, что есть на самом деле Царство Божие и как в это Царство Божие войти.

В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, когда неспокойная обстановка вокруг нас, - наверное, все-таки стоит каждому из нас задуматься о том, что все в руках Божиих. стоит задуматься о том, что все, что бы в нашей жизни не происходило или будет происходить, должно предваряться нашей молитвой. Не когда гром грянет, нужно креститься, а во главу угла ставить молитву, она прежде всего, а потом все остальное.

Если будет так в нашей жизни, то мы увидим, что сердце само тянется к простоте: чистота, которая начнет осенять наше сердце, начнет открывать для сердца Бога. А когда увидишь Бога, тогда то, ради чего все ты делаешь и ради чего ты здесь, совсем по-другому начнет пониматься.

И тогда заповедь Господня: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» - откроет для нас не только Бога, но и Царство Небесное, откроет для нас то, что в Царство Божие очень несложно входить, только нужно слушаться Господа, слушать Его святые заповеди и исполнять их.