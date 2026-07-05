Уряд ухвалив рішення про створення Національного пантеона у Лаврі

Уряд ухвалив рішення про створення Українського національного пантеону на території Києво-Печерської лаври. Розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам’яті (УІНП).

Рішення про українців, яких там перепоховають, узгоджуватимуть з Міністерством закордонним справ, йдеться в постанові Кабінету міністрів.

В УІНП повідомили, що займалися розробкою документа, який став «логічним продовження реалізації проєкту» щодо Пантеону.

Уряд доручив УІНП:

розробити концепцію та структуру меморіального комплексу;

забезпечити науково-методичний супровід процесу його створення та визначення форм меморіалізації;

проведення експертних та публічних обговорень.

На території Пантеону зможуть перепоховати борців за незалежність та інших людей, які відіграли значну роль у формування національної свідомості та ідентичності українців і були поховані за межами України.

Оскільки Лавра, як заповідник, належить до сфери управління Міністерства культури, саме це відомство має опікуватися питанням використання земельних ділянок, дотримання правил охорони культурної спадщини, а також проведення архітектурного конкурсу.

Пантеон мають створити за кошти з державного бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада в цілому підтримала президентський законопроєк про створення Українського національного пантеону.

В уряді Польщі заявляли, що документом українська влада «загострює суперечку» з Варшавою.

Раніше на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали очільника Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.

Голова УІНП Олександр Алфьоров також пояснював, чи можуть в Україні перепоховати ще й лідера ОУН-б Степана Бандеру.