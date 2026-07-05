Семидневное путешествие мечты на круизном гиганте Mein Schiff 6 началось с неприятного сюрприза! Вскоре после того как гости поднялись на борт в Португалии, их отпуск чуть не превратился в сущий кошмар.

Как первым сообщил немецкий портал «Корабли и круизы», Mein Schiff 6 — судно компании TUI Cruises на более чем 2500 пассажиров — в начале июля подвергся нашествию мух в порту Лейшойнш. Когда первые отдыхающие поднялись на борт, насекомые уже оседали в большом количестве на палубах. По-видимому, в настолько большом, что капитан Кира Шикорр выступила с объявлением и извинилась за неудобства. Из-за масштабной проблемы гостей призвали держать балконные двери (да и вообще все двери) плотно закрытыми.

Палубы с бассейнами были безлюдны. Они достались мухам.

Одна путешественница написала в социальных сетях:

«Палуба с бассейном при 33 градусах совершенно пустая. Открытые зоны нельзя использовать. В Порту такое бывает часто?»

По-видимому, нет: такого масштаба бедствия экипаж, как говорили на месте, ещё не переживал. Возможно, мух привлекли большие светлые поверхности корабля. Вечером 2 июля Mein Schiff 6 покинул порт, и проблема, вероятно, улетучилась…

Запрос BILD в TUI Cruises по поводу инцидента пока ещё остался без ответа.