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Сьогодні, 10:00

На круїзний лайнер напали мухи

Категория: Новини / Події

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Семидневное путешествие мечты на круизном гиганте Mein Schiff 6 началось с неприятного сюрприза! Вскоре после того как гости поднялись на борт в Португалии, их отпуск чуть не превратился в сущий кошмар. 

Как первым сообщил немецкий портал «Корабли и круизы», Mein Schiff 6 — судно компании TUI Cruises на более чем 2500 пассажиров — в начале июля подвергся нашествию мух в порту Лейшойнш. Когда первые отдыхающие поднялись на борт, насекомые уже оседали в большом количестве на палубах. По-видимому, в настолько большом, что капитан Кира Шикорр выступила с объявлением и извинилась за неудобства. Из-за масштабной проблемы гостей призвали держать балконные двери (да и вообще все двери) плотно закрытыми.

Палубы с бассейнами были безлюдны. Они достались мухам.

Одна путешественница написала в социальных сетях: 

«Палуба с бассейном при 33 градусах совершенно пустая. Открытые зоны нельзя использовать. В Порту такое бывает часто?» 

По-видимому, нет: такого масштаба бедствия экипаж, как говорили на месте, ещё не переживал. Возможно, мух привлекли большие светлые поверхности корабля. Вечером 2 июля Mein Schiff 6 покинул порт, и проблема, вероятно, улетучилась…

Запрос BILD в TUI Cruises по поводу инцидента пока ещё остался без ответа.


Источник: BILD




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