Сопредседатель ультраправой и антиукраинской польской партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство якобы тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Источник: Босак в Х, "Европейская правда"

Детали: По его словам, речь якобы идет о ракетах, которые Польша приобрела у США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны.

"Их Польша приобрела в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны — той самой, о которой вы уже годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", — заявил он.

Вице-маршал Сейма отметил, что это единственные ракеты, которые Польша "имела — или имеет сейчас" — и которые способны противостоять российским ракетам "Искандер", которые, по его словам, "представляют угрозу для Польши и развернуты в Калининградской области".

В воскресенье, 5 июля, Polsat News получил от заместителя главы Министерства обороны Польши Цезария Томчика информацию о том, что "перечень переданной помощи является секретным".

Впрочем, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач отметил, что это вероятно.

"По моей информации, к сожалению, весьма вероятно, что этой весной правительство передало Украине ракеты для систем Patriot", — сказал он.

Кроме того, по его словам, польское правительство якобы уступило свою очередь на получение этих ракет от американских производителей.

"Эти ракеты производят американцы. Известно, что существует длинная очередь на их получение. Приходится очень долго ждать, пока такие системы будут изготовлены. Мы были выше в этой очереди. Украина была после нас. И правительство уступило Украине свое место. Следовательно, полякам придется ждать дольше", — добавил он.

Польша является одним из самых верных союзников Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, оказывая военную помощь и выступая ключевым логистическим центром для западной помощи.

Однако отношения периодически осложняются из-за споров по историческим вопросам и импорту сельскохозяйственной продукции.

Последние напряжения возникли после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши на фоне спора об украинском воинском подразделении, названном в честь героев УПА.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась от соглашения, согласно которой польская сторона должна была передать истребители МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.

Кроме того, он считает, что Украина не делится с его страной технологиями в сфере дронов из-за исторического спора.