Жители английской деревни Грасмир в графстве Камбрия, которая прямо связана с деятельностью поэта-романтика Уильяма Вордсворта, возмущены планами перепрофилировать местный ресторан в заведение, в котором готовят кебаб. Приходской совет выразил обеспокоенность по поводу шума, запахов и возможного негативного влияния на облик населенного пункта.

Британско-иранский предприниматель курдского происхождения Шван Хдер обратился в местные органы власти за разрешением на перепрофилирование кафе Goody Blakes в городе Грасмир в точку продажи горячей еды на вынос под названием Grasmere Kebab Shop. Об этом пишет издание The Sun.

Однако приходской совет, после протестов местных жителей, рекомендовал отклонить предложение, аргументируя, что оно противоречит плану развития национального парка Лейк-Дистрикт.

В своем ответе совет заявил, что открытие точки быстрого питания "приведет к уровню активности и интенсивности работы, несовместимому с окружающей жилой застройкой и чувствительным к изменениям контекстом деревни", а также "подорвет сложившийся характер и функции этой части деревни".

Один из активистов подчеркнул, что небольшую и колоритную деревню ценят как раз за тишину и живописность, а открытие круглосуточной закусочной коренным образом изменит характер района. Также противники открытия отмечали, что над их тихим уголком будут парить зловонные клубы жирного дыма от кебабов. Кроме того, в ста метрах от заведения находится начальная школа, а новые фаст-фуды запрещено открывать возле учебных заведений. Плюс к этому, в округе значительно добавиться мусора от еды на вынос и шума от машин.

Это не тот вид бизнеса, который здесь уместен", — подчеркивали местные жители.

После кампании по защите романтического наследия деревни совет отклонил заявку на открытие заведения быстрого питания. Однако ресторатор назвал критику "невероятной" и заявил, что полон решимости подать заявку снова.

Живописную деревушку последователь т.н "озерной школы" Уильям Вордсворт описывал как "самое прекрасное место, которое когда-либо находил человек". И подавляющее большинство жителей деревни очень трепетно относятся к его историческому наследию.