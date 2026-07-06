9-го июля, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Одесской епархии состоятся торжества по случаю празднования Тихвинской иконы Божией Матери. В программе празднования: традиционный крестный ход к Свято-Покровскому монастырю в селе Мариновка, начало крестного хода в 6:30 утра от поклонного креста в селе Ковалевка; затем состоится Божественная литургия в Свято-Покровском монастыре, которую возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел; по окончании богослужения - праздничная трапеза. От храмов епархии будут направлены автобусы для паломников.

Первого июля, в 30-ю годовщину обретения честных мощей святого праведного Ионы, Одесского чудотворца, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Южненский Диодор возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе. Архиепископу Диодору сослужили: архиепископ Арцизский Виктор, епископ Овидиопольский Анастасий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, настоятель собора протоиерей Иоанн Желиховский и многочисленное духовенство Одессы.

27-го июня, в день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, в Свято-Покровском храме города Черноморска была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил благочинный Овидиопольского округа протоиерей Иоанн Скалозуб в сослужении настоятеля храма протоиерея Максима Городилова и духовенства Овидиопольского благочиния.

29-го июня от Одесской епархии Украинской Православной Церкви было передано обращение в Одесскую областную военную администрацию, подписанное более, чем десятью тысячами православных одесситов. Цель обращения – обеспечить законное рассмотрение ситуации, связанной с захватом храма святого благоверного князя Александра Невского на улице Пироговской.

23-го июня в Черноморске состоялся богословско-просветительский форум для духовенства Овидиопольского благочиния. Участники форума имели возможность поделиться своим пастырским опытом, обсудить актуальные вопросы служения и получить глубокие знания во время лекций, бесед и живого общения с викариями Одесской епархии и преподавателями Одесской духовной семинарии.

Воскресное Евангелие предлагает нашему вниманию историю об исцелении двух бесноватых, которая напоминает нам, что для Бога нет безнадежных ситуаций.

Там, где человек оказывается во власти страха, отчаяния или греха, Христос приносит свободу, мир и новую жизнь. Достаточно лишь открыть Ему свое сердце и довериться Его спасительной воле.

Но этот евангельский рассказ заставляет задуматься и о другом. Жители Гергесинской страны, увидев совершившееся чудо, не обрадовались избавлению несчастных людей, а попросили Господа покинуть их пределы, потому что потеря стада оказалась для них важнее Божьего присутствия.

Это вопрос, который Евангелие обращает к каждому из нас: что занимает первое место в нашей жизни? Находим ли мы место для Христа в своем сердце, или житейские заботы и привязанности постепенно вытесняют Его? Будем помнить: Господь никогда не перестает стучать в двери человеческого сердца.

И если мы откроем Ему, то вместе с Ним в нашу жизнь войдут мир, надежда и та духовная свобода, которую никто не сможет отнять.