Громкие прогнозы о том, что искусственный интеллект в ближайшие годы массово заменит офисных работников, пока не оправдались. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что столь масштабного сокращения рабочих мест, которого ожидали многие сторонники технологической революции, до сих пор не произошло.

Одновременно крупный бизнес все чаще сталкивается с другой проблемой — высокой стоимостью внедрения систем искусственного интеллекта и не всегда очевидной экономической отдачей. Разработка больших языковых моделей, содержание дата-центров и постоянное наращивание вычислительных мощностей требуют многомиллиардных инвестиций, что заставляет компании более внимательно оценивать эффективность подобных проектов.

По мнению ряда аналитиков, опыт крупных международных компаний, включая Pizza Hut, Starbucks и Uber, показывает, что использование технологий ИИ далеко не всегда автоматически приводит к росту прибыли или снижению издержек. В условиях обычной рыночной конкуренции многие проекты сталкиваются с серьезными финансовыми вызовами.

Эксперты отмечают, что развитие индустрии искусственного интеллекта сегодня во многом поддерживается масштабными частными инвестициями, государственными программами и международными инициативами. Это порождает дискуссию о том, насколько устойчивой окажется эта отрасль без постоянной финансовой поддержки.

Вместе с тем вокруг искусственного интеллекта продолжаются оживленные споры. Одни считают его ключевой технологией будущего, способной кардинально изменить экономику, науку и медицину. Другие призывают трезво оценивать реальные возможности ИИ и обращают внимание на высокие затраты, сложность коммерциализации и растущую концентрацию технологических ресурсов в руках крупнейших мировых корпораций.

Главный вопрос теперь в том, зачем мировые элиты продолжают строить вокруг него новую технологическую власть.