Одесский историк Александр Музычко, известный своими антисемитскими и в целом маргинальными высказываниями, все же покинет национальный университет имени Мечникова, но по своей воле.

Как сообщили «Думской» источники в вузе, он сам решил не продлевать контракт, срок которого истекает в августе.

Предположительно ученый переедет в Николаев, где будет преподавать историю Украины в национальном университете имени Василия Сухомлинского.

Ранее ОНУ Мечникова заявлял, что проводит в отношении Музычко служебное расследование. Результаты его неизвестны. В настоящее время преподаватель находится на больничном, хотя регулярно появляется на публичных мероприятиях. Скажем, он присутствовал на презентации проекта ODREAM («Одеса долає російський імперський міф»).

Университет пообещал прокомментировать ситуацию позже.

Сам профессор разговаривать с «Думской» отказался.

Последней каплей, напомним, стал пост Музычко, где тот нелестно отзывается об известном артисте Владимире Комарове, который умер весною.

Публикация вызвала волну возмущения, в адрес Университета буквально посыпались обращения с требованием дать оценку действиям Музычко. Одним из авторов стал депутат Одесского облсовета Февзи Мамутов.

После скандала Музычко закрыл свой аккаунт в Facebook. Это далеко не первый такой его пост. Он с завидным постоянством подтирает их, однако, скрины остаются.

Чаще всего, он оскорбляет русскоязычных военных, сам не опасаясь ТЦК благодаря брони преподавателя.