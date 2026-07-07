Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявляет, что итоги аудита деятельности ГБР подтвердили способность Бюро выполнять задачи в полном объеме, а реформа ГБР в предложенном виде, по его мнению, приведет к уничтожению ведомства.

Источник: Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава ГБР заявляет, что с декабря прошлого года активизировалась мощная кампания против существования ГБР в том формате, в котором оно существует сегодня. "Наша деятельность не очень нравится отдельным фигурантам наших уголовных дел, и они через свои медиаресурсы формируют мнение о необходимости реформирования Бюро", — утверждает Сухачев

По его словам, эти тезисы "активно продвигаются как в украинском обществе, так и среди наших европейских партнеров".

Директор ГБР отметил, что Бюро не против реформирования в контексте совершенствования работы ведомства. "Мы против подмены понятий, когда за словами о "реформе" скрываются совершенно другие, вполне прагматичные интересы. Да и в конечном итоге в базовых требованиях ЕС речь идет о проведении комплексного обзора институционального обеспечения ДБР, что закреплено в соответствующем распоряжении нашего правительства", — пояснил он.

Сухачев отметил, что бюджет ведомства не предусматривает привлечение международных аудиторов, к тому же ДБР ведет деликатные уголовные дела и располагает информацией с ограниченным грифом, поэтому аудит Бюро проводила Счетная палата.

Директор ГБР сообщил, что аудит, который охватывал вопросы соответствия процессов и элементов институционального обеспечения ГБР требованиям законодательства, был завершен в июне этого года, и по каждому пункту ГБР, по его словам, получило положительную оценку.

Говоря о последствиях, к которым может привести реформирование ГБР, Сухачев отметил: "У меня вопрос: что произойдет с ходом досудебного расследования большинства из них (производств), если все сотрудники ГБР должны будут пройти аттестацию? К ней нужно готовиться, и не один день. 372 тыс. расследований сразу остановятся, и все наши фигуранты с подозрениями "зависнут в воздухе". Не будут проводиться экспертизы и качественные следственные действия, потому что наши сотрудники будут думать не о расследовании, а о том, где они будут работать завтра и так далее".

Директор ГБР заявляет, что Бюро пользуется поддержкой среди членов профильного комитета парламента в части нецелесообразности проведения реформирования Бюро. "Члены комитета тоже понимают, что реформирование ГБР во время войны — это угроза обеспечению правопорядка в ВСУ, угроза для государства в целом", — добавил он.