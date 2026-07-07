Россияне атаковали почти 200 украинских АЗС. Что могут сделать государство и бизнес, чтобы у людей было топливо?

С апреля 2026 года Россия целенаправленно и интенсивно атакует украинские автозаправочные станции (АЗС). По данным источников ЕП, до 6 июля россияне атаковали 200 АЗС.

"Эти объекты построены на частные средства и обслуживают исключительно мирное население", — говорит главный редактор издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

Больше всего страдают прифронтовые регионы: Сумская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области. РФ наносит удары и по АЗС Полтавской области, недавно враг уничтожил там четыре станции.

Для пророссийских Telegram-каналов эти удары являются частью кампании по разжиганию паники. Теперь они уверяют, что Украина останется без топлива. По подсчётам ЕП, такие публикации за прошедшую неделю набрали более 2 млн просмотров. Кроме того, каналы подчеркивали, что это ответ на удары по российским НПЗ.

Какими будут последствия обстрелов АЗС для бизнеса, что могут сделать власти, чтобы не допустить дефицита топлива, и как защитить заправки и людей?

Последствия для бизнеса

Только за последние два месяца россияне существенно повредили или разрушили 18 АЗС компании WOG в прифронтовых областях, сообщают в компании.

Формат восстановления станций зависит от степени повреждений.

"Прежде всего, мы восстанавливаем работоспособность АЗС, то есть обеспечиваем заправку транспорта и предоставляем базовые услуги. Наш основной приоритет — АЗС должна работать в любом состоянии, если для этого есть хоть малейшая возможность", — рассказывают в WOG.

В компании заявляют, что на полноценное восстановление одной АЗС требуется 50–70 млн грн. В зависимости от степени повреждений восстановление может длиться от десяти часов до десяти недель.

Издание "Нафторинок" с апреля отслеживает подвергшиеся атакам АЗС по их принадлежности к сетям.

Больше всего пострадали АЗС государственной компании "Укрнафта". "ЭП" обратилась к компании за комментарием, но к моменту публикации материала ответа не получила.

Уже после публикации материала в пресс-службе "Укрнафты" сообщили, что с начала года было уничтожено 9 АЗС компании.

По словам Сиренко, если крупные игроки могут пережить эти атаки, то для небольших или региональных сетей потеря нескольких объектов является существенным ударом. Одна заправка стоит около 1,2 млн долл., а её защита от атаки дронов — 2 млн грн. Потеря каждого такого объекта — это сильный удар по бюджету небольшой компании.

"Сеть Marshall насчитывает около 70 заправок. При этом только за июнь россияне нанесли удар по восьми её объектам, а с начала апреля — по 16. Для такой сети это колоссальные потери. То же самое касается компании "Надежда", которой принадлежит сеть АЗС BVS. Это полтавская сеть, насчитывающая 100 АЗС. Она активно инвестировала в Сумскую область, а теперь её объекты уничтожают до основания", — рассказывает эксперт.

Будет ли дефицит и как доставить топливо

Дефицита топлива не будет, уверяют в компании WOG. "Кризис 2022 года многому научил операторов рынка. Сейчас рынок максимально диверсифицирован по направлениям поставок и логистике. Топливо не скапливается на одном объекте, а постоянно находится в движении, что делает систему более устойчивой к атакам.

"Диверсифицированный рынок, наличие большого количества поставщиков и развитая логистика позволяют минимизировать влияние враждебных атак на доступность топлива для потребителей", — заявляют в компании.

Однако российские удары по АЗС затрудняют продажу топлива потребителям. Сиренко считает, что создание мобильных АЗС может решить эту проблему. Если интенсивность атак сохранится, то рынок ещё до зимы будет вынужден перейти к модели передвижных точек заправки, чтобы поддерживать жизнедеятельность населённых пунктов. Однако на пути стоит государственное регулирование.

"Розничная торговля топливом из передвижных средств запрещена рядом нормативных документов, которые может изменить Кабмин. Государство тоже сталкивается с этой проблемой, когда через тендеры закупает топливо, но заправлять технику становится негде. Легализация бензовозов необходима как для гражданских лиц, так и для поддержания инфраструктуры государства", — говорит эксперт.

Эту практику были вынуждены ввести в Тростянце Сумской области, где россияне уничтожили все заправки. В городе развертывают сеть мобильных передвижных точек, где продают топливо из небольших бензовозов.

Они оснащены оборудованием для дозированной подачи топлива в баки автомобилей. В такой бензовоз встроены насос, счетчик-расходомер, катушка со шлангом и стандартный заправочный пистолет. Процесс заправки выглядит так же, как на АЗС.

Однако при покупке топлива через бензовоз расчет возможен только наличными.

"ЭП" направила запрос в Кабинет министров о том, как там видят решение топливной проблемы, но на момент публикации материала ответа не получила.

Сохранить людей и АЗС

Ещё более сложной задачей является спасение человеческих жизней.

"Водители отказываются ехать в прифронтовые зоны, чтобы доставить топливо. Такая работа становится чрезвычайно опасной из-за целенаправленной охоты вражеских дронов на транспорт", — рассказывает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, если найдутся желающие водители, то они смогут работать на мобильных АЗС: прятать эту технику в ангарах и выводить только для быстрой заправки.

В настоящее время роль государства в защите АЗС минимальна. Сиренко говорит, что бизнес вынужден заботиться о защите самостоятельно.

"Руководство одной из сетей заранее обложило свои заправки мешками с песком. Когда произошел ночной удар, эти простые средства защиты существенно снизили уровень ранений среди работников и спасли им жизнь. Также для персонала действует четкое правило: в случае опасности команда должна немедленно укрываться, даже если это просто место в поле рядом с АЗС.

Защитные меры требуют значительных средств, из-за чего некоторым сетям АЗС придется повышать цены на топливо", – считает эксперт.

Проблема требует комплексного подхода. Поскольку силами ПВО защитить все АЗС невозможно, властям придётся пойти на дерегуляцию и разрешить мобильные способы реализации топлива в прифронтовых зонах. Для этого правительство должно утвердить правила, адаптированные к военным условиям.