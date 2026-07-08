Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала разрушения в Вишневом в ночь на 6 июля в результате повторной детонации самыми масштабными разрушениями жилого сектора за всё время полномасштабного вторжения.

Источник: Свириденко в Facebook

Прямая речь: "В результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за всё время полномасштабного вторжения. Повреждено 13 гектаров жилой застройки.

Учитывая масштабы разрушений, правительство выделит средства из резервного фонда для помощи общине, в частности на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела".

Детали: По её словам, с ночи в городе развернуты штабы, где люди могут получить всю необходимую экстренную помощь и консультации по оформлению компенсации.

На месте работают 500 спасателей ГСЧС Украины и более 400 сотрудников Национальной полиции Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет Министров выделит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого: последствия настолько серьезны, что собственных сил общины не хватит.