Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассчитывает, что обещания Владимира Зеленского относительно открытия архивов, эксгумаций и диалога воплотятся в конкретные действия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

17 июля Зеленский заявил о подготовке новых решений в отношениях с Польшей, в частности касательно исторических вопросов, открытия архивов и проведения поисковых и эксгумационных работ на Волыни.

Косиняк-Камыш отметил, что каждое заявление, которое приближает решение сложных вопросов между Польшей и Украиной, заслуживает внимания.

"Я надеюсь, что обещания Зеленского относительно открытия архивов, эксгумации и диалога воплотятся в конкретные действия. Это то направление, к которому мы стремились", – написал министр обороны Польши в соцсети Х.

Он добавил, что Польша с самого начала делала ставку на диалог и почтение памяти жертв Волынской трагедии.

"Сегодня у Польши и Украины есть общий враг – Россия. Именно там таится угроза для нашего строя. Раздор между нашими народами отвечает интересам Кремля", – добавил министр.

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал решение президента Владимира Зеленского относительно украинско-польских отношений.