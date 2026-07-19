По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 9-го июля, в день памяти иконы Божией Матери «Тихвинская» и в день основания Свято-Покровского Мариновского мужского монастыря, в Одесской епархии состоялся традиционный крестный ход.

9-го июля, в день чествования чудотворной иконы Божией Матери «Тихвинская», в Свято-Покровском мужском монастыре села Мариновка была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

7-го июля, в день праздника Рождества честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре была совершена Божественная литургия. По благословению наместника обители богослужение возглавил благочинный монастыря архимандрит Севастиан. Накануне праздника в Ильинском монастыре было совершено всенощное бдение с чтением акафиста.

5-го июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре была совершена Божественная литургия, которую возглавил благочинный монастыря архимандрит Исаия в сослужении братии обители. В этот воскресный день за богослужением читался отрывок из Евангелия от Матфея, в котором рассказывается об исцелении Господом двух бесноватых в Гадаринской стране.

В Одесской духовной семинарии продолжается прием документов от желающих получить образование в духовной школе. Сообщаем абитуриентам, что экзаменационные вопросы вы можете найти в первой новости на сайте: https://seminariya.od.ua/

Правила приема на дневное отделение: https://seminariya.od.ua/denne-viddil...

Правила приема на заочное отделение: https://seminariya.od.ua/pravila-prij...

Правила приема на регентское отделение: https://seminariya.od.ua/abituri%d1%9...

Правила приема на иконописное отделение: https://seminariya.od.ua/pravila-vstu...

Правила приема на отделение церковного шитья: https://seminariya.od.ua/czerkovne-hu...

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Дорогие братья и сестры, 12-го июля мы чтим память святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Трудно представить двух более разных людей: Петр — простой, порывистый рыбак, а Павел — блестяще образованный книжник. Петр в момент страха трижды отрекся от Христа, но через горькие слезы покаяния стал «камнем» веры. Павел же поначалу яростно гнал христиан, но после встречи с Воскресшим Спасителем отдал всю жизнь проповеди Евангелия.

Их примеры доказывают, что для Бога нет безнадежных людей и неисправимых ошибок. Господь призывает к Себе каждого, преображая наши слабости Своей благодатью. Разные по характеру и происхождению, апостолы были едины в одном — в пламенной любви ко Христу. Сегодня они призывают и нас возродить свою веру и не бояться жизненных испытаний.

Пусть же по их молитвам Господь укрепит нас на пути спасения.