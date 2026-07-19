По уточнённым данным, в результате российского удара по парку развлечений в Одесской области вечером 18 июля погиб 16-летний юноша, ещё 12 человек пострадали.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: Среди пострадавших — 2-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Десять человек остаются в больнице, состояние четырёх из них медики оценивают как тяжёлое.

У двухлетнего ребенка диагностировали острую стрессовую реакцию, после оказания помощи она продолжает лечение амбулаторно.

Поисково-спасательные работы завершены.

Предыстория: Ранее власти сообщали о двух погибших и четырёх пострадавших, а впоследствии прокуратура уточнила, что подтверждена гибель 16-летнего юноши, а число пострадавших составляло семь.