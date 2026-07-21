Досмотр до нижнего белья при паспортном контроле. Юристы объяснили, когда это законно, а когда нет, какие правила действуют в Украине и за рубежом и как пассажирам защитить свои права во время путешествий по миру.

История украинки, которую в одном из европейских аэропортов во время прохождения контроля попросили раздеться почти до нижнего белья прямо в общем зале, заставила Фокус рассмотреть эту тему с юридической точки зрения. Ведь подобные случаи вызывают много вопросов: законны ли такие требования, кто имеет право проводить личный досмотр на паспортном контроле и как защитить свои права?

"На паспортном контроле заставили раздеться": что произошло в аэропорту Польши

На днях молодую пассажирку из Украины во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им. Шопена в Варшаве заставили раздеться прямо в общем зале, на глазах у других пассажиров, оставив на ней только нижнее белье.

Об инциденте рассказала мать девушки.

"Раздевать молодую девушку на паспортном контроле, оставив на ней только бюстгальтер и шорты? Не в отдельной комнате, а прямо в общем зале? Разве это не нарушение прав человека? Разве это не унижение женщины?" — написала она в Facebook.

Публикация быстро получила широкое распространение и вызвала дискуссию — могут ли пограничники или таможенники требовать, чтобы пассажир разделся, где проходит грань между законным личным досмотром и нарушением прав человека, и как действовать, если процедура проводится с нарушениями.

"Реакция очевидна: стыд, растерянность и ощущение, что тебя унизили, а пожаловаться некому, ведь ты в чужой стране, спешишь на рейс, а перед тобой человек в форме. Но на практике даже в этой ситуации у пассажира есть права, и знать их стоит заранее", — комментирует ситуацию Фокусу адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко.

Когда может проводиться личный досмотр

По словам адвоката, личный досмотр является исключительной процедурой, которая применяется только в том случае, если имеются обоснованные подозрения в том, что пассажир скрывает запрещенные предметы, оружие, наркотические вещества или незадекларированные денежные средства.

"Сама возможность такого досмотра закреплена и в законодательстве Украины, и в правилах большинства стран, в которые мы летаем, и в международных актах, таких как Шенгенский кодекс о границах. Но право на досмотр — это не право делать это как угодно. Форма, место и способ проведения досмотра так же регламентированы, как и сама возможность его назначения", — объясняет Сергей Литвиненко.

Таможенники имеют право на личный досмотр, но это исключительная мера (ст. 340 Таможенного кодекса Украины и аналогичные нормы в других странах). Он применяется только в том случае, если имеются конкретные, обоснованные подозрения в том, что вы скрываете на теле или внутри него контрабанду, наркотики или оружие

С экспертом соглашается юрист Дина Дрижакова, при этом обращая внимание на то, что многие пассажиры путают различные виды контроля. Однако никто не имеет права заставлять человека снимать одежду в общем зале.

"Паспортный контроль (пограничники) и таможенный контроль (таможенники) — это совершенно разные службы, и ни одна из них не имеет права заставлять вас раздеваться "просто так" или в общей очереди", — объясняет Дина Дрижакова.

Стандартный контроль безопасности, при котором пассажира просят снять ремень, обувь или верхнюю одежду перед прохождением через металлодетектор или сканер, является обычной процедурой авиационной безопасности. А личный досмотр с раздеванием до нижнего белья или полностью — это уже исключительная мера.

Кто имеет право требовать раздевания

Дина Дрижакова подчеркивает, что пограничники не имеют права проводить личный досмотр с целью поиска контрабанды: "Пограничники (паспортный контроль) вообще не имеют права проводить досмотр с раздеванием с целью поиска контрабанды или ценностей — это прерогатива таможни. Пограничный контроль проверяет только документы и законность пересечения границы".

Пограничники (паспортный контроль) вообще не имеют права проводить досмотр с раздеванием с целью поиска контрабанды или ценностей — это прерогатива таможни. Пограничный контроль проверяет только документы и законность пересечения границы

В то же время таможенники могут инициировать личный досмотр только при наличии конкретных и обоснованных подозрений.

"Таможенники имеют право на личный досмотр, но это исключительная мера. Она применяется только в том случае, если имеются конкретные, обоснованные подозрения в том, что вы скрываете на теле или внутри него контрабанду, наркотики или оружие", — поясняет юрист.

Главное правило — достоинство важнее формальностей

Сергей Литвиненко подчеркивает, что даже если досмотр проводится на законных основаниях, это не означает, что его можно проводить любым способом.

"Главный принцип, действующий практически во всех правовых системах, — любой досмотр человека должен осуществляться с уважением к его достоинству. Такая формулировка закреплена и в Конституции Украины, и в Европейской конвенции по правам человека, которая защищает частную жизнь каждого независимо от гражданства", — отмечает адвокат.

Если осмотр предполагает раздевание, это не должно происходить в общем зале

Именно из этого принципа вытекают конкретные требования к проведению процедуры.

Как должен проходить законный личный досмотр: права пассажиров

Человеку должно быть предъявлено письменное решение руководителя таможенного органа с указанием оснований для проведения досмотра. Досмотр, связанный с раздеванием, должен проводиться в отдельном помещении, а не в общем зале на глазах у посторонних. Досмотр должен проводить сотрудник того же пола, что и путешествующее лицо. Пассажир имеет право знать, для чего именно проводится досмотр, и может попросить объяснить его основания. По желанию человека при досмотре может присутствовать свидетель или представитель, например, консульский сотрудник, если досмотр происходит за рубежом. Медицинские манипуляции и осмотр тела могут проводить исключительно медицинские работники. Составляется протокол в трех экземплярах, один из которых выдается пассажиру. В него можно внести собственные замечания.

Если есть возможность, попросите кого-нибудь присутствовать в качестве свидетеля — спутника, коллегу, а за границей — свяжитесь с консульством Украины, как только это станет возможным

"Если ваши права были нарушены, обязательно собственноручно укажите об этом в графе "Замечания/Заявления". Только после этого поставьте подпись и заберите свою копию", — советует Дина Дрижакова.

Если нарушается хотя бы одно из этих условий, это уже выходит за рамки законной процедуры.

"Осмотр в общем помещении, проводимый представителем другого пола, без объяснения причин — это уже выход за рамки законной процедуры, а не "особенности работы пограничной службы"", — поясняет Сергей Литвиненко.

Что делать после инцидента

Если процедура прошла с нарушениями, юристы советуют не оставлять ситуацию без внимания.

Сергей Литвиненко рекомендует как можно скорее зафиксировать в письменной форме все детали происшествия: дату, время, место, фамилии должностных лиц и возможных свидетелей.

После этого можно:

подать официальную жалобу в администрацию аэропорта или в соответствующую службу;

обратиться в консульское учреждение Украины, если инцидент произошел за рубежом;

сообщить о нарушении омбудсмену или в компетентные органы;

в случае серьезных нарушений после прохождения всех национальных процедур обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что говорит международное право о правах пассажиров

Дина Дрижакова напоминает, что Европейская конвенция о правах человека защищает право человека на частную жизнь и телесную неприкосновенность.

Даже в США, где правила безопасности после терактов 11 сентября являются одними из самых строгих в мире, пассажир может отказаться от прохождения сканирования тела и выбрать физический досмотр сотрудником того же пола в отдельном помещении.

Если вас просят зайти в отдельную комнату и раздеться, закон строго регламентирует эту процедуру. Каждое действие таможенников должно соответствовать следующим правилам

По словам юристки, принудительное раздевание без надлежащих правовых оснований международные суды могут расценивать как унижение человеческого достоинства и серьезное нарушение прав человека.

Пограничный и таможенный контроль являются законными процедурами, однако они не отменяют основных прав человека.

Главный принцип, действующий практически во всех правовых системах, — любой досмотр человека должен осуществляться с уважением к его достоинству

"Пограничный и таможенный контроль — законная и необходимая процедура, и ни один пассажир не застрахован от того, что именно его остановят для проверки. Но законность цели не оправдывает любую форму её осуществления. Право на достоинство не исчезает в момент прохождения паспортного контроля. Знать об этом — способ защитить себя спокойно, уверенно и без лишнего унижения", — подытоживает адвокат Сергей Литвиненко.

"Если вы стали жертвой незаконного раздевания на границе, обязательно обращайтесь с жалобой на горячую линию ГПСУ/Гостаможслужбы (если это произошло в Украине), в Офис омбудсмена или консульство Украины (если это произошло за рубежом), а также фиксируйте этот факт совместно с юристами для дальнейшего судебного иска", — рекомендует юрист Дина Дрижакова.