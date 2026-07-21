Пішов із життя Валерій Павлович Малахов — видатний учений, педагог і багаторічний ректор Одеської політехніки

16 липня 2026 року українська науково-освітня спільнота зазнала важкої втрати. На життя відійшов Валерій Павлович Малахов — повний кавалер ордена «За заслуги» (І, ІІ та ІІІ ступенів), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, багаторічний ректор Одеського політехнічного університету (1987–2010), Почесний громадянин міста Одеси.

Ім'я Валерія Павловича нерозривно пов'язане з історією Національного університету «Одеська політехніка». Понад п'ятдесят років свого життя він присвятив розвитку університету, української науки та вищої освіти. Як ректор він став ініціатором масштабних перетворень, сприяв зміцненню наукового потенціалу закладу, розвитку міжнародної співпраці, модернізації освітнього процесу та вихованню нових поколінь інженерів, науковців і керівників.

Його високий професіоналізм, державницьке мислення, принциповість, мудрість і людяність здобули глибоку повагу серед колег, студентів і випускників. Для багатьох Валерій Павлович був не лише керівником і наставником, а й прикладом безмежної відданості своїй справі, університету та Україні.

Внесок Валерія Павловича Малахова у розвиток науки, освіти та рідної Одеси залишиться вагомою частиною історії української вищої школи. Його праця, наукові здобутки та управлінські рішення й надалі служитимуть майбутнім поколінням.

Ректорат, колектив Національного університету «Одеська політехніка», учні, колеги та друзі висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Валерія Павловича. Світла пам'ять про нього назавжди житиме у серцях усіх, хто мав честь працювати поруч, навчатися у нього чи просто знати цю непересічну людину.

Вічна пам'ять і Царство Небесне Валерію Павловичу Малахову.

Прощання з Валерієм Павловичем Малаховим відбудеться 22 липня 2026 року: