Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину, что считает нежелательными удары по танкерам в Чёрном море, не принадлежащим России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это произошло из-за удара по танкеру, зафрахтованному американским нефтяным гигантом Chevron, в Чёрном море вблизи Новороссийска.

Новороссийск также является конечной точкой нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 15 % которого принадлежит Chevron и по которому проходит около 2 % мировой добычи нефти.

Компании также принадлежит 50% крупнейшего казахстанского месторождения Тенгиз, на долю которого приходится 12% всей добычи компании. За последние годы Chevron потратила десятки миллиардов долларов на расширение своей деятельности в этом регионе.

Поэтому для компании многое поставлено на карту, когда речь заходит о черноморском регионе.

На этой неделе глава Chevron Майк Вирт и другие руководители нефтяной отрасли встречались с высокопоставленными должностными лицами США, чтобы обсудить ситуацию в Чёрном море и защитить свои интересы в регионе.

У Вирта и Трампа хорошие отношения. Глава нефтяной компании — красноречивый оратор, чьи выступления на телевидении развлекали президента. Ранее они обсуждали нефтяные рынки и ситуацию в Венесуэле.

По итогам этих переговоров администрация Трампа попросила Украину не нападать на суда, не принадлежащие России.

"Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоресурсов казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоресурсам", — отметил изданию один из чиновников.

Пусть сам трубопровод и нефтяные месторождения и не пострадали, длительное сокращение добычи поставит под угрозу значительный денежный поток компании из этого региона.

Кроме того, администрация Трампа заинтересована в том, чтобы нефтепродукты Chevron продолжали поступать на мировые рынки, поскольку недавняя эскалация на Ближнем Востоке привела к скачку цен на нефть почти до 110 долл. за баррель.