Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пророчит тотальную войну и дефицит продуктов. Экономисты парируют: в аграрной стране голод невозможен. Есть ли повод для тревоги и что на самом деле ждёт украинцев зимой — разбирался Фокус.

На днях на YouTube-канале экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы появилось видео с комментарием о продолжении войны и ухудшении ситуации в Украине. Общественный деятель заявил, что украинцев ждут перебои с продуктами и что впереди — тяжёлый этап войны.

"У нас начинается тотальная война, и это большая беда. И у нас, и у них будет достаточное количество ракет и дронов, чтобы методично подрывать экономику друг друга. И впереди очень непростые времена с точки зрения банальной повседневной жизни", — прозвучало на видео.

По прогнозам Кулебы, теперь начнутся перебои с продуктами, потому что будет происходить ограбление и поджоги, всё будет сгорать.

"Я, конечно, верю, что всё будет хорошо, но сейчас наступает очень тяжёлый этап", — заявил бывший министр.

К тяжёлой зиме посоветовал готовиться и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, рекомендовавший выехать в сёла, маленькие городки или за границу. Что тут говорить, если сам президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство темпами выполнения "планов устойчивости", разработанных для подготовки страны к зимнему периоду.

Если к отключению света, воды и отопления народ более-менее подготовился, сделал запасы — от генераторов, павербанков и зарядных станций до газовых горелок и запасов воды, — то, по рекомендации Кулебы, нужно ещё запасаться продуктами питания. Насколько может быть патовой ситуация с продуктами этой зимой в аграрной стране — вопрос, конечно, интересный.

Продукты будут, но по другой цене

После заявлений бывшего министра экономисты пришли к однозначному выводу: не всем рекомендациям стоит следовать и все их выполнять. И не стоит реагировать на каждый хайповый призыв блогера. Любую информацию нужно фильтровать, проверять, анализировать, руководствуясь холодным разумом, а не просто реагировать на горячие заголовки и громкие слова, которые кто-то произносит с единственной целью — получить больше просмотров.

"Хочу успокоить: продовольственного кризиса в Украине точно не будет. Единственный период в истории, когда в Украине был продовольственный кризис, — это искусственный массовый голодомор. Если не будет искусственного голодомора, а мы понимаем, что его не будет, потому что скоро не будет самого источника этого голодомора — России в нынешнем виде, — то никакого продовольственного кризиса в Украине не будет", — сказал Фокусу экономист Андрей Новак.

По его словам, у нас очень много производителей и продавцов, все виды продовольственной продукции в свободном доступе во всех торговых сетях Украины, в любых торговых точках разного масштаба. Поэтому все эти заявления в стиле "всё пропало, бегите куда-то, что-то делайте" нужно воспринимать лишь как метод дешёвого популистского привлечения внимания. Другое дело, что цена продуктов будет расти. От этого никуда не деться, подчёркивает экономист.

"Стоимость изменится, потому что процесс инфляции происходит постоянно. Он происходит во всех странах мира, за редкими периодами, когда бывает дефляция. Для воюющей страны, которой до сих пор является Украина, инфляция у нас, откровенно говоря, очень умеренная", — подчёркивает Новак.

Продукты будут, но цена будет другой. И она будет разной. Сейчас, например, когда идёт сезон, на многие овощи и фрукты цена даже снижается.

Дефицит еды в Украине: кто хочет — может запасаться впрок

Дефицита продуктов в Украине не будет, уверен экономист Олег Пендзин. Но людям никто не запрещает делать запасы, и многие это делают. К тому же, что бы Кулеба ни говорил, в прошлом году украинцы посадили много продовольственных культур и полностью обеспечили себя на всю зиму. В этом году тоже это произошло.

"На самом деле, если разобраться, люди боятся не дефицита, а того, что у них не будет денег купить продукты. Но производители не будут задирать цены до небес, потому что это никому не выгодно — никто не купит, а выбрасывать нерационально", — говорит Фокусу экономист.

Поэтому, по словам Пендзина, панику отменяем. Кулебу не слушать — он лезет в сферу, в которой никогда не разбирался. Кто хочет, тот может запасаться продуктами — это ваше право, но делайте это не из страха, а из личных привычек или удобства.

Но единственная реальная проблема, которая сейчас есть в Украине, — по словам экономиста, то, что страна производит намного больше зерна, чем потребляет, а из-за блокировки портов зерно подешевеет настолько, что аграрии будут работать в убыток.

Голод Украине не грозит, так как зерно сложно вывести

В целом в этом году Украина соберёт меньше зерновых, чем в прошлом, примерно на 2–3%. Однако если по пшенице и ржи падение будет существенным, то оно будет компенсировано кукурузой. Поэтому говорить о голоде в Украине не приходится, утверждает экономист и экс-советник президента Олег Устенко.

"В этом году Украина соберёт около 70 млн тонн зерна. Для внутреннего потребления нам достаточно примерно 15 млн тонн. Остальное предназначено на экспорт. Проблема не в том, что нам нечего есть, а в том, что мы можем не вывезти зерно на мировой рынок. А это критично для 450–500 миллионов человек в мире, которые зависят от нашего зерна", — подчёркивает Фокусу экономист.

Раньше мы вывозили зерно через морской коридор — 5–7 миллионов тонн в месяц. Сейчас, по словам Устенко, порты фактически закрыты. Альтернатива — железная дорога, но через неё мы можем вывезти максимум 1,5–2 миллиона тонн в месяц. Чтобы вывезти весь объём, потребуется около 25 месяцев. Кроме того, европейские страны, где в 2027 году пройдут выборы, могут ограничить даже транзит украинского зерна. Это создаёт колоссальные риски для мирового рынка.

При этом внутри Украины зерна будет переизбыток, потому что его некуда вывозить, считает экономист. Это приведёт к снижению внутренних цен на зерно и, возможно, на мясомолочную продукцию, так как животноводство будет покупать дешёвое зерно для корма. Однако стоимость уборки урожая растёт: дорожает топливо, сложно заправлять технику, много рисков из-за обстрелов и дронов. Также возможны проблемы с логистикой и электроэнергией, но предприятия пищевой промышленности относятся к критической инфраструктуре и, скорее всего, продолжат работать даже при пессимистичном сценарии.

"Таким образом, голода в Украине не будет. Но он может возникнуть в тех странах, которые зависят от импорта зерна. Цены на мировом рынке будут расти, а внутренние цены в Украине — падать. Парадокс в том, что урожай есть, но его нечем вывезти", — отметил эксперт.

Как заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, по состоянию на 23 июля суда временно перестали заходить в черноморские порты Украины из-за угрозы российских атак. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинское государство.

В то же время, высокие цены на топливо, при которых украинские аграрии провели посевную кампанию, могут привести к подорожанию продуктов питания в конце лета и осенью 2026 года. Больше всего это может отразиться на стоимости базовых товаров, в частности сахара и гречки.