В социальной сети Х неизвестные создали фейковый и якобы верифицированный аккаунт главнокомандующего Вооружённых сил Михаила Драпатого и с 22 июля распространяют в нём информацию, якобы от главнокомандующего.

Источник: Генштаб ВСУ, пресс-секретарь Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой

Прямая речь Лихового: "Будем внимательны. Злоумышленники не пожалели денег, чтобы купить синюю отметку для страницы главнокомандующего Михаила Драпатого в Х. Но и страница, и последняя новость на ней — фейковые".

Подробности: Он призвал доверять только проверенным официальным источникам. "Должностные лица меняются — институт остаётся", — сказал он.

Лиховой также отметил, что официальными страницами главнокомандующего ВСУ в основных социальных сетях остаются:

Facebook

https://www.facebook.com/share/1M4Aarxn4z/?mibextid=wwXIfr

Х

https://x.com/cinc_afu/status/2081321834851561640?s=46...

Его личные страницы в социальных сетях:

Facebook

https://www.facebook.com/share/19CZM4UCQt/?mibextid=wwXIfr

Телеграм

https://t.me/Drapatyi_KSV