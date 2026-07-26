Зарплаты руководителей государственных компаний в Украине различаются в десятки раз — от нескольких сотен тысяч до более двух миллионов гривен в месяц. Анализ официальных деклараций и финансовой отчетности показывает, что самые крупные выплаты сегодня сосредоточены в энергетическом секторе.

Ключевые тезисы:

Самую высокую официальную зарплату среди руководителей госкомпаний получает глава НАК «Нафтогаз Украины» — около 2,2 млн грн в месяц.

Наиболее стремительно доходы руководителей росли в ГП «Леса Украины», где некоторые менеджеры уже получают более 1,3–1,5 млн грн ежемесячно.

Часть крупнейших государственных компаний до сих пор не раскрывает информацию о зарплатах руководства, хотя отдельные суммы “светятся” благодаря декларациям или публичным заявлениям.

Об уровне оплаты труда топ-менеджеров государственных компаний известно немного. Большинство предприятий не публикуют такие данные в открытом доступе. Однако часть информации можно найти в декларациях, финансовых отчетах или публичных заявлениях руководителей.

На основе этих данных OBOZ.UA сравнил зарплаты руководителей крупнейших государственных компаний и банков.

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Где в Украине платят самые высокие зарплаты?

Самую высокую официально подтвержденную зарплату получал бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины», а с недавнего времени — премьер-министр, Сергей Корецкий.

В середине мая 2025 года он возглавил компанию, а за последующие шесть с половиной месяцев заработал 14,4 млн грн. В среднем это около 2,2 млн грн в месяц.

После перехода Корецкого на должность главы Кабмина такую зарплату будет получать уже его преемник в «Нафтогазе».

Что касается оклада главы правительства Украины, он составляет примерно 100 тыс. грн в месяц, что почти в 22 раза меньше.

Высокие доходы получает и руководитель государственной компании «Укрнафта», половина акций которой принадлежит «Нафтогазу», а ещё 50 % — Министерству обороны. Председатель правления получает около 1,5 млн грн в месяц.

Для сравнения: глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко получает значительно меньше. С января по май его ежемесячная зарплата составляла от 723,8 тыс. до 754,3 тыс. грн. Правда, в июне, после выплаты премии, сумма выросла до 1,4 млн грн.

Несмотря на это, заработная плата в «Укрэнерго» за последние годы также существенно выросла. Для сравнения: в 2024 году тогдашний руководитель компании Владимир Кудрицкий получал 434,8 тыс. грн в месяц.

Отметим также, что крупнейшие государственные монополии — «Укрзализныця», «Укрпочта» и «Энергоатом» — не публикуют информацию о зарплатах своих руководителей.

Что известно о доходах руководителей «Укрпочты» и «Укрзализныци»?

Часть информации о зарплатах руководителей этих учреждений находится в открытом доступе. Так, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в мае 2025 года сам обнародовал данные о своих доходах за 2024 год. По его словам, зарплата вместе с доплатой за работу с государственной тайной составляла 970 тыс. грн в месяц, а после уплаты налогов он получал 577,2 тыс. грн.

Что касается «Укрзализныци», официальных актуальных данных нет. Известно лишь, что еще в 2021 году тогдашний руководитель компании Владимир Жмак сообщал о зарплате в размере 625 тыс. грн в месяц.

В прошлом году правительственным постановлением № 859 максимальный должностной оклад генерального директора был установлен на уровне до 800 тыс. грн без учета премий и надбавок.

ГП «Леса Украины» — рекордсмен по росту зарплат

Наибольший рост доходов за последние годы демонстрирует ГП «Леса Украины». Это предприятие недавно оказалось в центре внимания после заявления Госаудитслужбы о масштабных нарушениях, связанных с выплатами вновь созданным индивидуальным предпринимателям на сотни миллионов гривен.

На этом фоне особенно заметно выросли зарплаты отдельных менеджеров.

Одним из самых высокооплачиваемых сотрудников стал Игорь Лицур. За 2025 год он задекларировал 18,9 млн грн, или примерно 1,5 млн грн в месяц. Годом ранее его средний месячный доход составлял 1,2 млн грн, а в 2023 году — 562,9 тыс. грн.

То есть за два года его зарплата выросла почти на 1 млн грн в месяц.

Второе место по уровню доходов занял директор департамента финансов Павел Иванов. За год он получил 16 млн 909 тыс. грн, что составляет примерно 1,4 млн грн в месяц.

Третьим в рейтинге стал директор департамента персонала Константин Войцеховский. Его годовой доход составил 15 млн 762 тыс. грн, из которых 6 млн 607 тыс. грн пришлось на премию. В среднем он зарабатывал около 1,3 млн грн в месяц.