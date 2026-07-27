 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Удар по Golden Leo: пошкоджене судно тоне біля Одеси

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Через неделю после обстрела корпус не выдержал, и корабль перевернулся в заливе.

Турецкий сухогруз «Golden Leo», получивший серьезные повреждения в результате российского ракетного удара неделю назад, 26 июля перевернулся в Одесском заливе и начал тонуть. На борту до сих пор находится груз, а судно находится в участке моря с глубиной 22–24 метра, сообщает «Думская».

 

В воскресенье судно начало быстро погружаться под воду.

19 июля Россия атаковала сухогруз Golden Leo, перевозивший кукурузу, тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. После попадания одной из них на судне вспыхнул пожар, в результате чего погибли десять членов экипажа и лоцман.

Удары по гражданским судам в Чёрном море стали систематическими. Всего за несколько дней до этой атаки Россия обстреляла торговое судно в одном из портов Одесской области, а ещё раньше дроны повредили два иностранных балкера у Одессы.


Источник: Дзеркало тижня




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 