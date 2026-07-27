Злоумышленники рассылают убедительные поддельные письма об ошибке при оплате подписки Spotify. Ссылка из сообщения ведет на копию официального сайта, где у пользователя крадут пароли и полные реквизиты банковской карты.

Новая волна фишинговых рассылок использует высокую визуальную достоверность: мошеннические сообщения почти неотличимы от настоящих сервисных уведомлений Spotify. В письме с фирменным логотипом и знакомым дизайном пользователю сообщают, что его регулярный платеж не прошел, и просят срочно «обновить способ оплаты» для сохранения доступа к музыке.

Главное о новой мошеннической схеме:

Приманка: Письмо об «отклоненном платеже», требующее немедленных действий для продления подписки.

Письмо об «отклоненном платеже», требующее немедленных действий для продления подписки. Механизм: Кнопка в сообщении перенаправляет жертву на поддельный сайт, полностью копирующий форму авторизации Spotify.

Кнопка в сообщении перенаправляет жертву на поддельный сайт, полностью копирующий форму авторизации Spotify. Цель: Сбор логинов, паролей, номеров карт, сроков действия и CVV-кодов для несанкционированных покупок на сторонних сервисах.

Как только жертва вводит информацию на фальшивой странице, данные напрямую уходят к преступникам. Злоумышленники немедленно пытаются использовать украденную карту для проверочных списаний или крупных транзакций, опираясь на то, что пользователь может не заметить подмены адреса в спешке или при совпадении сроков планового перевыпуска своей банковской карты.

Эксперты и представители платформы подчеркивают, что Spotify никогда не запрашивает платежные реквизиты, пароли или коды из SMS через электронную почту. На подделку чаще всего указывает адрес отправителя, не заканчивающийся на @spotify.com, и измененный домен в строке браузера. При этом само наличие значка безопасного соединения (HTTPS) больше не гарантирует подлинность страницы, так как фишинговые ресурсы массово используют стандартные сертификаты безопасности.

Чтобы не стать жертвой обмана, любые уведомления о проблемах с оплатой следует проверять исключительно в официальном мобильном приложении сервиса или путем самостоятельного ввода адреса сайта в браузере. Если реквизиты карты уже были введены на подозрительном ресурсе, необходимо немедленно связаться с банком для блокировки счета и перевыпуска карты, а также срочно сменить пароль от аккаунта Spotify.