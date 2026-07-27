Спільні проєкти, нові відзнаки та курс на Чемпіонат Європи

23 липня 2026 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася робоча зустріч керівництва університету з делегацією Національної асоціації Макотокай Карате України, представниками Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL.

До складу офіційної делегації ВГО «Національна асоціація Макотокай Карате України» увійшли президент організації, ханши Ігор Левицький (7 дан, MKIA), директор відокремленого підрозділу асоціації в Одеській області, семпай Жасмін Байсою (2 дан, MKIA), а також семпай Андрій Юшков (1 дан, MKIA).

Під час зустрічі учасники обговорили перспективи розвитку співпраці у сферах спорту, освіти та культурно-масової діяльності в Одеській області. Особливу увагу було приділено реалізації спільних проєктів, спрямованих на підтримку молоді, популяризацію бойових мистецтв та зміцнення міжнародних спортивних зв'язків.

Однією з центральних подій заходу стала урочиста церемонія вручення міжнародних майстерських регалій. Студент Національного університету «Одеська юридична академія» Андрій Юшков отримав чорний пояс та міжнародний ступінь 1 дан з Макотокай карате. Також йому були вручені пам'ятні подарунки від Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Церемонію провели проректор університету, президент Одеської обласної федерації К-1 Валентин Федоров та декан факультету судового та міжнародного права Богдан Фасій.

Під час зустрічі Валентину Федорову також було вручено Почесну іменну відзнаку Національної асоціації Макотокай Карате України за вагомий внесок у розвиток карате в Україні та з нагоди Дня народження.

Окремим питанням порядку денного стала підготовка до Чемпіонату Європи з Макотокай карате, який відбудеться у грудні 2026 року. Сторони обговорили участь у престижних міжнародних змаганнях Андрія Юшкова, а також спортсменів Одеської обласної федерації К-1.

Зустріч підтвердила спільне прагнення університету, Національної асоціації Макотокай Карате України, Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL до розвитку партнерства, реалізації нових освітніх, спортивних і соціальних проєктів, а також створення додаткових можливостей для професійного зростання молодих спортсменів Одещини.



