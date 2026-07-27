ЄС може відмовитися від «пакетних» санкцій проти Росії через ризик блокування – FT

Європейські країни розглядають зміну підходу до ухвалення санкцій проти Росії після того, як Греція затримала попередній великий пакет обмежень, вимагаючи винятків для власної судноплавної галузі. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Одна з ідей, яку зараз обговорюють у Єврокомісії та серед найбільш проукраїнськи налаштованих держав ЄС, полягає у відмові від масштабних санкційних пакетів на користь окремих рішень або невеликих тематичних груп обмежень.

Такий підхід, за словами європейських чиновників, має зменшити ризик затягування переговорів, оскільки країни матимуть менше можливостей блокувати рішення через право вето.

Один зі співрозмовників Financial Times зазначив, що 21-й пакет санкцій проти Росії, який ухвалили минулого тижня, може стати останнім у нинішньому форматі.

«Тепер абсолютно очевидно, що цей підхід більше не працює», – сказав він.

Контекст

Підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії Євросоюз анонсував у червні. Одним із ключових нововведень мала стати заборона на перевезення російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн.

Однак 15 липня стало відомо, що Греція виступила проти цієї пропозиції, поставивши під загрозу ухвалення нового пакета обмежень. Афіни намагалися домогтися винятку для грецької судноплавної компанії Dynagas, яка належить мільярдеру Георгіосу Прокопіу. За інформацією Financial Times, представник Греції попередив партнерів у ЄС, що заборона на транспортування російського СПГ може фактично «знищити» компанію.

23 липня стало відомо, що Євросоюз погодив виняток для грецького перевізника, що дало змогу продовжити роботу над ухваленням нового санкційного пакета.

Окрім обмежень на перевезення російського СПГ, 21-й пакет санкцій передбачає посилення тиску на російський фінансовий сектор, зокрема додаткові заходи проти банків і криптовалютних платформ, обмеження щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, а також перегляд механізму цінової стелі на російську нафту.