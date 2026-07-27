За первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали 19 758 новых компаний - на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это наивысший показатель за последние три года.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, которые проанализировал Опендатабот﻿. В первой половине 2025 года в Украине открылось 18 277 компаний, а в соответствующий период 2024-го - 18 414.

Одновременно выросло количество прекращений бизнеса. За шесть месяцев статус прекращенной или находящейся в процессе прекращения получили 6 563 компании. Это на 28% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Несмотря на увеличение количества прекращений, новых юридических лиц зарегистрировали втрое больше. Чистый прирост за полгода составил 13 195 компаний.

Опендатабот уточняет, что в статистику прекращений включены как уже ликвидированные предприятия, так и компании со статусом "в состоянии прекращения". Часть из них в дальнейшем может восстановить статус зарегистрированного юридического лица.

Больше всего новых компаний с учетом прекращений добавилось в сфере оптовой торговли - 2 304. На втором месте оказался сектор информационных технологий с приростом в 1 254 компании.

Количество предприятий в сфере недвижимости выросло на 1 104, общественных организаций - на 859, компаний по обслуживанию домов - на 824.

Сокращение зафиксировали в государственном управлении и обороне - на 289 компаний, а также в образовании - на 282. Меньше предприятий стало в ветеринарии, водоснабжении, творчестве и искусстве.

Наибольший прирост бизнеса зафиксировали в Киеве - количество компаний увеличилось на 5 338. Далее идут Львовская область с приростом в 1 220 предприятий и Днепропетровская - в 1 177.

В целом положительная динамика наблюдалась в 23 регионах, а сокращение - в четырех. Больше всего компаний потеряли прифронтовые Донецкая и Луганская области - 157 и 73 соответственно.

Более половины прекращений пришлось на ликвидацию - 3 479 случаев. Еще 1 410 компаний проходили реорганизацию, а 651 предприятие - процедуру банкротства.

Среди компаний с наибольшими доходами, находящихся в процессе прекращения, лидирует "Промофлай". По итогам 2025 года предприятие задекларировало 3 млрд грн дохода, а сейчас проходит процедуру банкротства.

На втором и третьем местах оказались "Васарис-К" и "Волыньмет" с доходом по 1,8 млрд грн. Обе компании также находятся в процедуре банкротства.