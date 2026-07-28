Импорт роскошных российских соболиных шкур теперь может возобновиться после того, как страны-члены ЕС отменили запрет, введенный всего лишь в апреле.

Источник: публикации Euractiv, "Европейская правда"

Подробности: Это изменение было включено в последний пакет санкций Брюсселя против Москвы, согласованный на прошлой неделе.

Европейская комиссия обосновала необходимость этого исключения тем, что Россия доминирует в мировой торговле соболиными шкурами, в результате чего у европейских производителей остается мало альтернативных поставщиков.

"По-видимому, их очень сложно достать где-то ещё", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Италия и Греция, два основных покупателя российских соболиных шкур в ЕС, настаивали на введении этого исключения, сообщил порталу европейский дипломат.

Соболь — небольшое хищное млекопитающее, обитающее в лесах Северной Азии, ценится за исключительно мягкий мех и издавна является объектом вожделения европейских домов моды класса "люкс".

Российские соболиные шубы могут продаваться за десятки или даже сотни тысяч евро.

По данным "Союзпушнины", единственного в России международного мехового аукционного дома, греческие и итальянские компании, как и прежде, остаются среди ведущих международных покупателей наряду с китайскими и российскими.

Например, итальянский производитель мехов Маурицио Браски приобрел на аукционе самый дорогой лот из соболя в сентябре 2022 года от имени компании Braschi, а затем — в мае 2023 года для частного клиента в Москве, как свидетельствуют открытые документы "Союзпушнины".

В то же время ввоз готовой меховой одежды в ЕС и её экспорт в Россию, как и прежде, запрещены в соответствии с санкциями, введёнными в 2022 году, наряду с другими предметами роскоши, такими как бриллианты и икра.

В 2022 году производители меховых изделий в Греции решительно выступили против этих мер, предупредив, что они станут смертным приговором для отрасли.

Согласованное на прошлой неделе возобновление исключения восстанавливает доступ к сырым шкурам российского соболя, хотя экспорт готовой меховой одежды в Россию по-прежнему запрещен.

Изменение позиции в отношении российского меха происходит на фоне того, как Брюссель решает, что делать со своей собственной индустрией разведения пушных зверей.

На кону стоит потенциальный общеевропейский запрет на меховое животноводство вслед за успешной гражданской инициативой, призывающей положить конец этой практике на всей территории ЕС, а также запрет на импорт и продажу меховых изделий.

Лишь в нескольких странах ЕС, в частности в Испании, Греции, Венгрии, Финляндии и Польше, до сих пор действуют меховые фермы, хотя Польша уже приняла законодательство о постепенном сворачивании этой отрасли в ближайшие годы.

Однако Еврокомиссия неоднократно откладывала своё решение, которое изначально ожидалось в марте. Проект предложения свидетельствовал о том, что исполнительный орган ЕС склоняется к ужесточению положений о благополучии животных вместо введения запрета на производство и импорт.

Напомним, что 23 июля Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "наносит мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло из-за блокирования его принятия отдельными странами по разным причинам, последней из которых была Греция.