Полювання – відпочинок, шкури – трофеї: зоозахисники б’ють на сполох через внесений у Раду законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15431 "Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин", що дозволяє полювання як активний відпочинок.

У зоозахисній організації UAnimals закликають депутатів не підтримувати за документ.

Як зазначають зоозахисники, законопроєкт визначає полювання як вид відпочинку, а шкури, роги, черепи та ікла вбитих тварин називає мисливськими трофеями. Їх зможуть використовувати у естетичних цілях.

Крім того, документ дозволяє:

полювання під час сезону тиші, коли тварини народжують і вигодовують малят;

полювання з тепловізорами, безпілотниками та звуковідтворювальними приладами;

мисливський туризм, зокрема полювання на тварин у штучно ізольованих ділянках.

У UAnimals додають, що положення документа змінюють регулювання чисельності окремих видів тварин у мисливських угіддях.

Так до небажаних відносять вовків, лисиць, шакалів, єнотоподібних собак, а також домашніх тварин, які перебувають в угіддях без нагляду. В такому разі щодо цих видів не встановлюють обмеження на відстріл.

Також законопроєкт розширює коло орендарів мисливських угідь. Таке право хочуть надати суб'єктам господарювання, зокрема громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи.

"Приватну вигоду виправдовують суспільним благом, тоді як мова йде передусім про життя тварин. Але полювання – не "активний відпочинок", а звичайнісіньке вбивство заради розваги та вигоди", – написали у UAnimals.

Раніше Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №11328, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.