Держетнополітики винесла припис Почаївській лаврі – вимагає розірвати зв'язки з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті після перевірки Почаївської Свято-Успенської лаври щодо її зв'язків з Російською православною церквою винесла припис.

Релігійна організація має усунути порушення протягом 30 днів, йдеться на сайті ДЕСС.

Перевірку щодо зв'язків лаври з РПЦ розпочали 24 червня. За цей час дослідили всі можливі ознаки іноземного впливу чи підпорядкування забороненим структурам.

Вони виявили належність Свято-Успенської лаври до структури забороненої іноземної релігійної організації.

Серед ознак афілійованості також:

наявність відомостей про належність до забороненої структури в статутах і документах лаври;

наявність у документах РПЦ положень про те, що керівники чи представники лаври є членами органів управління забороненої іноземної релігійної організації.

Так Держетнополітики вимагає, щоб намісник разом із Духовним Собором надали рішення щодо виходу Почаївської лаври зі структури Київської митрополії УПЦ.

Крім того, від намісника очікують усну або письмову незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ. У службі також вимагають підготувати заяву щодо припинення повноважень і розірвання зв'язків з РПЦ.

Після усунення відповідних порушень церква має подати до ДЕСС звіт з доказами та підписом уповноваженої особи. Інакше діяльність організації припинять у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті знайшла ознаки афілійованості з Російською православною церквою монастиря "Голосіївська пустинь", на території якого діяла підпільна школа.