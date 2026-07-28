Протесты с требованием диалога и реформ в оборонной сфере меняют формат: вместо собрания участников на одной площади в Киеве проведут шествие по центральным улицам города.

Ветеран Дмитрий Козятинский пригласил желающих присоединиться к акции в пятницу, 31 июля, в 19:00. Шествие начнется у памятника Тарасу Шевченко в парке Шевченко и завершится на площади Ивана Франко.

Козятинский также озвучил новое предложение президенту Владимиру Зеленскому по дальнейшей работе Михаила Федорова.

Он призвал главу государства продолжить диалог с Федоровым и дать ему год на проведение реформ. По завершении этого периода кадровое решение предлагается принимать в зависимости от полученных результатов.

Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а далі приймати рішення залежно від результатів.

— написал ветеран.

По словам Козятинского, в новом интервью президента не прозвучал ответ на вопрос, который поднимают участники протестов в разных городах Украины.

Думаю, всі вже бачили нове інтерв’ю президента. На жаль, у ньому ми так і не отримали відповідь на питання, яке ставлять люди на протестах по всій країні.

— Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) 28 июля 2026

Он подчеркнул, что готовность власти слушать граждан является признаком силы. В то же время отсутствие полноценной коммуникации, по его мнению, может усиливать фрустрацию и неверие в обществе в преддверии сложной зимы.

Козятинский призвал жителей других городов также переходить к формату протестных шествий по центральным улицам, если это будет позволять ситуация с безопасностью.