Улица Василия Стуса

Сегодня мы побываем на нетуристической улице Василия Стуса на Дальних Мельницах.

Люди стали заселяться сюда в 1820-х годах. В основном мельники. Это было очень тихое место, но когда 1862-65 годах рядом провели железную дорогу это навсегда перечеркнуло тихую жизнь. По соседству начинают строиться заводы и фабрики.

В советское время улица называлась Володарского в честь участника Октябрьской социалистической революции. В 1992 году улицу назвали в честь украинского поэта, правозащитника, политзаключенного и Героя Украины Василия Стуса.

На небольшой, короткой улице Стуса находятся Малиновский суд, Европейский университет, столовая, церковь, ПТУ №33 и школа №110.