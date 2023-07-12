 
Информация к новости
0
Сьогодні, 11:00

Улица Василия Стуса

Категория: Фоторепортаж


prev
next

Сегодня мы побываем на нетуристической улице Василия Стуса на Дальних Мельницах.  
Люди стали заселяться сюда в 1820-х годах. В основном мельники. Это было очень тихое место, но когда 1862-65 годах рядом провели железную дорогу это навсегда перечеркнуло тихую жизнь. По соседству начинают строиться заводы и фабрики. 
В советское время улица называлась Володарского в честь участника Октябрьской социалистической революции. В 1992 году улицу назвали в честь украинского поэта, правозащитника, политзаключенного и Героя Украины Василия Стуса. 
На небольшой, короткой улице Стуса находятся  Малиновский суд, Европейский университет, столовая, церковь, ПТУ №33 и школа №110. 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
 

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 