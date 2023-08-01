Аура улицы Ризовской

В Одессе есть улицы с мировой славой, а есть неброские, можно сказать, непрестижные (на современном сленге — не «гламурные»). Однако они имеют свою необыкновенную ауру. Одна из них старейшая на Молдаванке улица Ризовская: до Великой Отечественной войны — улица Профинтерна, после — Севастопольская. В 1995 году ей вновь вернули историческое название.

Улица названа по фамилии первых поселенцев — домовладельцев этой улицы господ Ризо.

Архитектура Ризовской не блещет изысками. Здесь сорок одно двухэтажное здание: выше и нельзя, т.к. под улицей катакомбы, в которые и сейчас можно зайти из некоторых домов и даже квартир.















