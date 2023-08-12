Пантелеймоновская улица

Улица Пантелеймоновская — в историческом центре города.

Начиная с 1812 года на месте современной улицы, примерно от Екатерининской улицы в сторону моря, начинают появляться рыбные лавки. В другую сторону, от Александровского проспекта и Преображенской улицы, находился Новорыбный ряд Привоза. Своим первым названием (Рыбная) улица обязана рынку Привоз.

Современное название улица получила по Свято-Пантелеимоновскому подворью. Главная церковь — Святого Пантелеймона, была возведена здесь в 1895 году. Постановлением городской думы от 13 февраля 1909 было решено, принимая во внимание вековые исторические заслуги перед Россией Пантелеймоновского монастыря на Афоне и полезную деятельность одесского подворья этого монастыря, «возбудить в установленном законом порядке ходатайство о переименование Ново-Рыбной ул. в Пантелеймоновскую».

При советской власти (с 1924 года) улицу назвали в честь Макара Чижикова — командира Красной гвардии. В 1947 году на непродолжительное время на карте города улица появилась под названием Потемкинцев. После под названием Чижикова улица просуществовала до 18 мая 1995 года, когда ей было возвращено название Пантелеймоновская.