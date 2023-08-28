Нежная улица Нежинская

Сегодня прогуляемся по улице Нежинской – месте, где хорошо можно представить жизнь города в прошлом столетии. Здесь преобладают старинные исторические дома, а также отлично сохранилась брусчатка по которой ездили еще на каретах. А трамвайным рельсам, между прочим, больше сотни лет.

Нежинская находится в исторической части Одессы. Она начинается от улицы Новосельского и заканчивается Тираспольской площадью.

На карте города улица есть с 1820 года, тогда она называлась Овидиопольская. В 1822 году она получила название Немецкая, из-за большого количества немцев среди жителей улицы. А Нежинской она стала в 1828 году. Свое название улица получила из-за того, что на ней проживали греки, которые переехали в Одессу из города Нежин. Основным ремеслом греческой диаспоры в городе была торговля, поэтому они и селились недалеко от Нового рынка. После революции в 1920 году улицу переименовали в честь Франца Меринга – немецкого публициста, политика и марксистского историка.

С 1994 года и по сегодняшний день улица вновь стала Нежинской.