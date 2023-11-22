Улица Лейтенанта Шмидта — улица Одессы в исторической части города, от Большой Арнаутской до Итальянского бульвара.

Первоначальное название — Тюремный переулок — по находившемуся здесь тюремному учреждению (архитектор Ф. К. Боффо, 1819—1825). 22 марта 1882 года в 5 часов утра в ограде Одесского тюремного замка были повешены народовольцы Халтурин и Желваков.

В 1894 году тюрьму перевели в новое здание на дорогу к Люстдорфу, а освободившуюся территорию начали застраивать и в 1899 году закончили спроектированное архитектором Н. К. Толвинским трехэтажное здание Земской управы. В 1902 году улицу назвали Земской.

В 1886 году на углу с Ново-Рыбной улицей (ныне — Пантелеймоновская улица) по проекту Ю. Дмитренко возвели Афонское Андреевское подворье. В паломническом доме подворья останавливались К. Паустовский и А. Грин.

В советское время — Красноармейская. В 1946 году, в связи с переименованием носившей в то время имя Шмидта улицы в проспект Сталина, улицей лейтенанта Шмидта стала Красноармейская.