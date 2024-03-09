С начала полномасштабного вторжения Верховная рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания, что позволяет нардепам собраться в любой момент. А перерыв в заседаниях на этой недели связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения ВР работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту, и согласно регламенту", - пояснил нардеп.

По словам Арахамии, в ближайшее время народные депутаты по аналогии с работой в округах будут работать с военными. Как на передовой, так и учебных центрах и пунктах постоянной дислокации.

"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена - они вернутся к работе в сессионном зале. Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по вопросам безопасности", - отметил он. .

Рада ушла на перерыв

Напомним, сегодня несколько источников в парламенте сообщили РБК-Украина, что Рада перенесла заседания, которые должны были состояться на этой неделе, а именно 6, 7 и 8 марта.

Причины такого решения назывались разные, в частности необходимость сформулировать отчет для Конгресса США, но, как рассказали источники РБК-Украина, настоящей причиной якобы стал бунт оппозиционных фракций, требующих разрешений на заграничные поездки и командировки.

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